Coop City Östersund - Säljare, vikariat

Coop Nord Ekonomisk Fören / Butikssäljarjobb / Östersund
2025-08-20


Hos oss på Coop står värdskap och matglädje i fokus. Vi söker dig med stort intresse för mat och försäljning och som vill vara med och utveckla vår butik Coop City Östersund!

Vi söker en säljare. Tjänsten är ett vikariat, 25 timmar/vecka i genomsnitt.

I din roll som säljare ansvarar du för att kunderna möter en fräsch butik och ett gott värdskap från dig och övriga medarbetare. Du bidrar till att vi har effektiva rutiner och att vi säljer med lönsamhet. Som säljare krävs det att du trivs med ett omväxlande och tempofyllt arbete. Ditt sätt att vårda och exponera varorna ska inspirera och skapa matglädje hos våra kunder.

Som säljare arbetar du i huvudsak inom kassa. Du arbetar även med alla övriga förekommande arbetsuppgifter inom butiken. Har du erfarenhet av branschen och fallenhet för service? Vi tror att du som passar för tjänsten har tidigare erfarenhet av butiksarbete, kassaarbete. Du trivs med den direkta kontakten med kund som du får hos oss. Vi erbjuder ett omväxlande och tempofyllt arbete.
Du är lyhörd för trender i matkultur och vad som händer inom branschen och på din lokala marknad. Du trivs i och stimuleras av en händelserik vardag och har förmåga att ur det skapa en positiv arbetsmiljö. Du är drivkraftig och kommunikativ och vill samarbeta mot ett gemensamt mål för butiken. Verklig framgång bygger på att vi älskar vårt jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder.

Vi är en stor organisation med många butiker. Det innebär att det också finns många möjligheter att vidareutvecklas. Om du vill och har potential kan du växa med oss

Coop Nord strävar efter att få allsidigt sammansatta personalgrupper med avseende på kön, kulturellt ursprung och ålder.

Frågor

Butikschef Erika Lyrén, 063-18 01 10

Handels Direkt 0771-666 444

Besök vår hemsida www.coopnord.se för mer information om Coop Nord, vår organisation och vårt hållbarhetsarbete.

Coop Nord är en av Sveriges största konsumentföreningar. Vi ägs av över 300 000 medlemmar och driver fler än 80 Coop-butiker i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Några av våra butiker drivs i franchiseform, som Coopföretag.

Varje dag hittar våra medlemmar och kunder prisvärd, hållbar matglädje till fest och vardag i våra butiker. Vi arbetar med något livsviktigt - mat. Vill du vara en del i vårt lag?

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Coop Nord Ekonomisk Fören, https://www.coop.se/coopnord

Arbetsplats
Coop Nord

Jobbnummer
