Coo/operativt Ansvarig - Stolab
FSK Group AB / Chefsjobb / Gislaved Visa alla chefsjobb i Gislaved
2026-06-26
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Stolab tillverkar sedan 1907 möbler i massivt trä med fokus på kvalitet, hållbarhet och tidlös design. Produktionen sker i Smålandsstenar, där traditionellt hantverk kombineras med modern tillverkning. Genom att ha design, produktion och montering samlade under samma tak säkerställs hög kvalitet i varje detalj. Företaget arbetar nära hela processen, från idé till färdig möbel, med ett gemensamt ansvar för resultatet. Målet är att fortsätta utveckla verksamheten och skapa hållbara trämöbler som kan användas och uppskattas i generationer.
COO / Operativt ansvarig till Stolab – forma framtidens svensk möbelproduktion
Vill du ta ett helhetsansvar för en unik svensk industriverksamhet – där hantverkstradition möter modern produktion och framtida tillväxt?
Stolab söker nu en COO / Operativt ansvarig som vill leda och utveckla vår operativa verksamhet in i nästa fas. Det här är en roll för dig som både drivs av struktur och resultat – och som ser möjligheterna i att utveckla, utmana och bygga för framtiden.
Varför Stolab?
Hos Stolab kliver du in i en verksamhet med stark identitet, stolta traditioner och höga ambitioner framåt. Det är ett bolag där du som COO får ett verkligt inflytande och möjlighet att påverka – inte bara i strategiska frågor, utan i den dagliga verksamheten där besluten gör skillnad.
Du blir en del av en familjär och engagerad kultur där människor bryr sig om både produkten och varandra, och där transparens, ansvar och nyfikenhet är naturliga delar av arbetssättet. Med ett lokalt och närvarande ägande, tydliga tillväxtambitioner – inklusive utveckling av produktionsstruktur, investeringar i nya arbetssätt och en långsiktig ambition att växa – erbjuder Stolab en unik möjlighet att kombinera industriell skärpa med genuin hantverkstradition.
Stolab är ett familjeägt företag med rötterna i Smålands möbeltradition. Vi designar, tillverkar och säljer trämöbler av högsta kvalitet – med ikoniska produkter som uppskattas världen över.
Här möts kvalitet, långsiktighet och innovation i en kultur som präglas av nyfikenhet, ansvar och närhet till både beslut och produktion.
Om rollen
Som COO har du det fulla affärs- och resultatansvaret för Stolabs operativa verksamhet – med fokus på produktion, inköp och supply chain. I rollen har du ett nära samarbete med VD, affärscontroller och CSO.
Du säkerställer att vår verksamhet är effektiv, lönsam och konkurrenskraftig idag – samtidigt som du bygger leveranskedjor, strukturer och arbetssätt som klarar morgondagens krav.
Du ingår i ledningsgruppen och är en central spelare i Stolabs fortsatta utvecklingsresa, där fokus ligger på att vidareutveckla produktionsstrukturen, stärka lönsamheten och skapa förutsättningar för framtida tillväxt.
Sammanfattning på ditt uppdrag:
Säkerställa stabil drift och hög leveransprecision
Driva kostnadseffektivitet och lönsam produktion
Utveckla och optimera produktionsstruktur och sourcing, inklusive rätt balans mellan egen produktion och externa partners
Bygga långsiktiga och konkurrenskraftiga leverantörs- och partnerrelationer
Driva initiativ som stärker lönsamhet, kapacitet och framtida skalbarhet
Skapa transparens och struktur genom tydliga KPI:er, prognoser och uppföljning
Engagera och utveckla organisationen genom delaktighet, dialog och modernt ledarskap
Vem vi söker
Vi söker dig som kombinerar ett starkt operativt driv med ett tydligt utvecklingsfokus. Du har en akademisk bakgrund inom exempelvis ingenjörsområdet, industriell ekonomi, produktion eller supply chain och har byggt upp en gedigen erfarenhet från ledande roller inom produktion, fabrik eller supply chain. Du är van att ta ansvar för både resultat och människor och har en god förståelse för hur man driver lönsamhet genom rätt prioriteringar, investeringar och arbetssätt.
Du har erfarenhet av att utveckla produktionsstrukturer och sourcing, och ser möjligheter i att bygga kompletterande partnerskap där det stärker affären. Samtidigt värdesätter du produktionen som en strategisk tillgång och förstår vikten av att utveckla den långsiktigt.
Som person är du strukturerad och analytisk med förmågan att skapa ordning, tydlighet och framdrift även i komplexa sammanhang. Du har modet att utmana befintliga arbetssätt – men gör det med respekt och omdöme. Du är en närvarande och engagerande ledare som skapar delaktighet, bygger förtroende och får människor att arbeta mot gemensamma mål.
Du trivs i en miljö där man både värnar tradition och samtidigt ständigt vill utvecklas, och du har pondus nog att fatta beslut, samtidigt som du är prestigelös och lyhörd i dialogen med andra.Publiceringsdatum2026-06-26Så ansöker du
Vill du bli en del av Stolab och bidra med ditt lugn, din energi och din servicekänsla? Då vill vi gärna höra från dig. Urvalet sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ansvarig rekryterare är Johan Sandahl.
Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.
Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar företag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
333 31 SMÅLANDSSTENAR Arbetsplats
Stolab Kontakt
Rekryterare
Johan Sandahl johan@fskgroup.se 072-5250007 Jobbnummer
9980267