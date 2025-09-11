COO - Operativ chef
Eximius Partner AB / Chefsjobb / Motala Visa alla chefsjobb i Motala
2025-09-11
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eximius Partner AB i Motala
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Välkommen till ett expansivt företag i Nykyrka inom försäljning utav tunga entreprenadmaskiner!
Vi söker en verksamhetschef till vårt kontor i Nykyrka, 1 mil norr om Motala.
Som verksamhetschef hos oss ansvarar du för den dagliga verksamheten och ser till att allt flyter på genom hela kedjan i företaget, från försäljning till efterservice.
Du jobbar i nära kontakt och dialog med VD för att omsätta företagets mål och strategier till operationella processer och arbetsflöden i verksamheten.
Ansvarar för personal och rekrytering, samt ditt team av medarbetare i nära dialog med VD.
Vi söker dig som:
Har tidigare framgångsrik erfarenhet av chefsposition med personalansvar. Du har en god förmåga att se en helhetsbild i en affär mellan kostnader och intäkter. Du är van att jobba med tydliga mål och riktlinjer för att nå dit, samt van att stötta och pusha dina medarbetare därefter. Som person är du lösningsorienterad och ser möjligheter istället för omöjligheter.
Tjänst:
Lön: Fast månadslön med rörlig bonus
Vi handlägger ansökningar löpande och har ingen stress att hitta rätt person för denna tjänst. Publiceringsdatum2025-09-11Om företaget
Nykyrka Maskiner öppnade upp dörrarna till försäljning utav entreprenadmaskiner år 2018. Under åren har vi växt till att bli Sveriges största leverantör utav Everun och har idag ett brett sortiment utav olika modeller.
2020 tog Nykyrka Maskiner ett stort steg in på grävmaskinsmarknaden när vi skrev avtal med Sunward Europe Heavy Industry och tog över generalagenturen för Sunward i Sverige. Sunward har en lång och fin historia i Sverige sedan 2003 och tillverkar premium maskiner för entreprenadmarknaden.
Idag är vi ett stadigt företag, med många år av högsta kreditvärdighet och ett tydligt fokus på expandering i både omsättning och personal på drygt 10 personer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: platschef@expab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "platschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eximius Partner AB
(org.nr 559036-3932)
Nykyrka 226 (visa karta
)
591 97 MOTALA Jobbnummer
9503569