Controlling Gruppchef

Engagerad Gruppchef till Operations Controlling - Magna International, Vårgårda
Är du en trygg ledare med stark analytisk förmåga och erfarenhet av controlling inom tillverkande industri? Trivs du i en global miljö där din insats verkligen gör skillnad? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Magna International söker nu en Controlling Group Manager till vårt Operations Controlling-team i Vårgårda. I denna roll leder du ett dedikerat team på 3-4 controllers och arbetar affärsnära med att utveckla både människor, processer och finansiella resultat.
Om rollen
Som Gruppchef för Operations Controlling ansvarar du för att driva och kvalitetssäkra den finansiella uppföljningen av vår tillverkande verksamhet. Du är både operativ och strategisk - och en nyckelperson i dialogen med våra linjechefer, produktionsenheter och globala stakeholders.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet samt i deras professionella utveckling
Säkerställa korrekt och insiktsfull rapportering av nyckeltal, intäkter och volym på produkt- och kundnivå
Konsolidera, analysera och utmana finansiella prognoser och utfall
Kvalitetssäkra månads-, kvartals- och årsbokslut i enlighet med interna och externa regelverk
Delta i projekt kopplat till kostnadseffektivisering, lönsamhet och strategisk affärsstyrning
Vi söker dig som...
• är en engagerad och prestigelös ledare med gedigen erfarenhet inom controlling och ekonomistyrning. Du har en mycket god förmåga att analysera siffror, se samband - och samtidigt bygga starka relationer i en komplex, global kontext.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av controlling inom tillverkande industri
Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla team
Förmåga att kommunicera och samarbeta effektivt med olika delar av organisationen - både lokalt och internationellt
Hög analytisk kompetens och förmåga att omsätta siffror till affärsbeslut
Goda kunskaper i Excel, Microsoft Office och gärna BI- eller visualiseringsverktyg
Akademisk examen inom ekonomi, controlling eller motsvarande
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
Ledarskap på Magna
På Magna är våra värderingar mer än ord - de vägleder våra beslut varje dag. Som ledare hos oss är du en förebild som står för integritet, trovärdighet och en stark vilja att utveckla både människor och verksamhet. Du skapar engagemang, driver förändring när det behövs - och inspirerar ditt team att prestera på topp.
Placeringsort
Vårgårda - med möjlighet till visst distansarbete enligt överenskommelse.
Vill du vara med?
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och vill vara med och forma framtidens controlling tillsammans med oss - ser vi fram emot din ansökan!
Hör gärna av dig med frågor eller ansök direkt. Ansvarig för denna rekrytering är Michaela Sundelin. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Women Ahead AB
(org.nr 559104-9415) Arbetsplats
Women Ahead Jobbnummer
9490386