Controller (vikariat)

Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Stöd och utveckling, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst och säkerhet, HR, Kommunikation samt Planering och uppföljning.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Du kommer att ge stöd till förvaltningens chefer i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Det innebär arbete med budget, månadsbokslut och -uppföljning samt delårs- och årsbokslut. Du är en del i att utveckla våra gemensamma processer för planering och uppföljning i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av ekonomiarbete gärna med huvudsaklig inriktning mot budget, uppföljning och styrning är meriterande.
Du har förmåga att organisera och planera ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Du har det som krävs för att arbeta med förändring eller problemlösning. Du tar egna initiativ och hittar lösningar på uppkomna problem. Du tillför entusiasm, positiv energi och glädje i arbetet och kan skapa samsyn i frågor. Du ser möjligheterna i förändring och drivs av dessa samtidigt som du lätt kan anpassa dig till förändrade omständigheter.
