Controller välkomnas till Folktandvården Stockholm
Vi söker nu en controller till vår ekonomiavdelning! Detta är en roll för dig som är i början av din karriär inom controlling, eller som idag arbetar med redovisning och vill ta nästa steg.
Hos oss får du arbeta verksamhetsnära, utvecklas i rollen och vara ett viktigt stöd i organisationens ekonomiska styrning.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största tandvårdsföretag. Vårt uppdrag är att förbättra befolkningens mun- och tandhälsa. Det gör vi genom att arbeta förebyggande, med hög vårdkvalitet och personlig omtanke. Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt - och när du växer, gör också stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som controller kommer du att stödja verksamheten med ekonomisk uppföljning, analys och rapportering. Du arbetar nära chefer i organisationen och bidrar med underlag som ligger till grund för viktiga beslut. Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad, med goda möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt och processer.Arbetsuppgifter
Delta i månads-, kvartals- och årsrapportering
Ta fram och analysera ekonomiska underlag, nyckeltal och prognoser
Följa upp kostnader och intäkter samt bistå chefer med ekonomiska avstämningar
Underhålla och utveckla ekonomiska uppföljningsmodeller i Excel
Medverka i budgetprocessen och stödja chefer i planering och uppföljning
Bidra till förbättring av rutiner och processer inom ekonomistyrning
Agera serviceinriktat och proaktivt gentemot interna intressenter
Om arbetsgruppen
Du blir en del av en ekonomifunktion där totalt fyra personer rapporterar direkt till ekonomichef, varav denna tjänst är en. Därtill finns en redovisningsenhet med åtta medarbetare. Arbetsgruppen präglas av ett vänligt, effektivt och strukturerat arbetssätt med god laganda. Arbetsplatsen har ett strategiskt bra läge på Södermalm med närhet till både pendeltåg och tunnelbana. Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete.
Hos oss erbjuds du även förmåner som gör verklig skillnad - med tillgång till en förmånsportal med rabatter inom bland annat hälsa, träning, resor och nöje, subventionerad läkarvård och frisktandvård, ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år samt trygga villkor genom kollektivavtal, tjänstepension, möjlighet till löneväxling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, företagsekonomi eller redovisning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Mycket goda kunskaper i Excel (pivottabeller, formler och grundläggande analysverktyg). Exceltest ingår i rekryteringsprocessen
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som controller eller med operativ redovisning i större organisation
Erfarenhet av BI-verktygDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du är:
Analytisk och har ett helhetstänkande
Serviceinriktad och kommunikativ, med förmåga att förklara siffror på ett tydligt sätt, även inför större grupper
Nyfiken och utvecklingsorienterad
Strukturerad och noggrann
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
Thomas Yde, ekonomichef, tel. 072 594 92 60 eller
Ebba Özel, rekryterare tel. 070 221 81 62
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
