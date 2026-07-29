Controller välkomnas till Ekonomiavdelning, Vikariat
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2026-07-29
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du sugen på att ge ett strategiskt och operativt verksamhetsstöd till chefer och forskare, delta i utvecklingsarbete och samtidigt involveras i sjukhusövergripande projekt? Då kan denna roll passa dig.
Om arbetsplatsen
Du kommer i din roll som controller att tillhöra Ekonomiavdelningen på Område 5 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Område 5 fokuserar på kirurgi, onkologi, operation- och intensivvård, njurmedicin samt hud och könssjukvård inom tolv verksamhetsområden. Området har cirka 3600 medarbetare och omsättningen är drygt 5 miljarder kronor. Ekonomiavdelningen består för närvarande av åtta controllers och en ekonomichef. Vi arbetar nära verksamheterna tillsammans med övriga stabsfunktioner, såsom HR, utvecklings- och operativa enheten.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat under minst ett år med eventuell förlängning. Som Controller på vår avdelning ger du ett brett, kvalificerat stöd till verksamheten i samtliga frågor kopplade till ekonomi. Du arbetar självständigt med stort egenansvar samtidigt som det alltid finns kollegor att resonera med och få stöd av.
Du kommer att arbeta med minst en verksamhet där du kommer att ha en besluts- och processtödjande roll inom ekonomiområdet och arbeta nära verksamheten med strategiska och operativa frågor. Du kommer bland annat att stötta i arbetet med:
budget, uppföljning, analys och prognos
medverka i förändringsarbete
intäkts- och kostnadskalkyler
att ta fram nyckel- och jämförelsetal
forsknings- och investeringsrelaterade frågor kan förekomma
Arbetet är varierande och sker både självständigt med mycket egenansvar samt i team med andra controllers. Möjligheter ges att, tillsammans med en eller flera kollegor, ingå i olika team där dina kunskaper fördjupas inom ett specifikt område. Som Controller inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset förväntas du även kunna bidra med arbete på en sjukhusövergripande nivå.
Om dig
Vi söker dig som är en självgående, analytisk, serviceinriktad och social person med ett stort intresse för struktur innefattande ordning och reda. Du har god förmåga att dra slutsatser och kunna skapa en god överblick i ett komplext arbete som omfattar ekonomi och sambanden med produktion och personalanvändning. Arbetet förutsätter god kommunikations- och samarbetsförmåga samt att på ett pedagogiskt sätt kunna förmedla ekonomisk information. Du kan självständigt driva ditt arbete framåt, genom din kompetens stödja och utmana för att utveckling sker, ha en initiativförmåga samt är medveten om mål, deadlines och tidsramar.
Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt. Rollen innebär också många kontaktytor och mycket nära samarbete med andra, vilket kräver att du även gillar teamarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten
Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi, minst en kandidatexamen, eller annan relevant inriktning för den aktuella tjänsten. Redovisningskunskap är ett måste. Du har mycket goda digitala kunskaper framför allt i Excel samt erfarenhet i olika beslutsstöd som till exempel Power BI. Har du dessutom erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor så är även det meriterande.
Intervjuer kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bruna stråket 15 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, Ekonomiavdelningen Kontakt
Ekonomichef, Maria Berglez 0700-824087 Jobbnummer
10014623