Controller till Vård- och omsorgsförvaltningen
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2026-06-09
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Enheten för ekonomi och kansli består av 12 engagerade medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter. Vi är ett sammansvetsat team som trivs tillsammans och hjälps åt när det behövs. Tillsammans ger vi ett kvalificerat stöd till hela förvaltningen inom budget- och ekonomiuppföljning, redovisning, bemanningsplanering, nämndadministration, registratur och arkiv.
Vi strävar efter ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra, delar med oss av våra kunskaper och har roligt tillsammans. Hos oss värdesätts engagemang, samarbete och en vilja att tillsammans utveckla och förbättra våra arbetssätt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi en controller till ekonomi- och kanslienheten inom vård- och omsorgsförvaltningen. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, bidra till utveckling och vara med och skapa förutsättningar för en god vård och omsorg för Mölndalasborna.
Tjänsten är främst inriktad mot verksamheter inom funktionsstöd. Du kommer att arbeta nära chefer med budget, uppföljning och analys. Rollen innebär att vara ett stöd i både det strategiska och operativa ekonomiarbetet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Budgetarbete, uppföljning och prognosarbete
• Ekonomisk analys och rapportering
• Rådgivning och stöd till chefer
• Framtagande och presentation av ekonomiska underlag
• Medverkan i boksluts- och övriga ekonomiprocesser
• Utveckling av rutiner och processer inom ekonomiområdet
• Bidra med analys och beslutsunderlag i förändringsarbete
Kanske arbetar du som controller idag eller så har du erfarenhet från en annan kvalificerad ekonomroll och vill ta nästa steg. För oss är det viktigaste att du har ett intresse för verksamheten, tycker om att samarbeta och vill bidra till både enhetens och förvaltningens utveckling.
Det finns möjlighet att anpassa delar av tjänsten utifrån din bakgrund och erfarenhet. För dig som har arbetat länge inom området finns möjlighet att ta ett större ansvar inom arbetsgruppen, medan rollen för dig som är tidigare i karriären erbjuder goda möjligheter att utvecklas inom controlling och växa i uppdraget med stöd av erfarna kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och känner dig bekväm med att arbeta med budget, uppföljning och analys. Du har även goda kunskaper i Excel och är van att använda programmet som ett verktyg för bearbetning av ekonomisk information. Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande men inget krav. Rollen ställer även krav på mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då arbetet innebär omfattande kommunikation med chefer, verksamhet och andra stödfunktioner.
För oss är personliga egenskaper minst lika viktiga som formella meriter.
Vi tror att du:
• Tycker om att samarbeta och skapa goda relationer
• Är nyfiken och vill förstå verksamheten bakom siffrorna
• Tar ansvar för dina uppdrag och levererar med hög kvalitet
• Är prestigelös och bidrar till ett positivt arbetsklimat
• Kan förklara ekonomiska samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt
• Trivs med att både arbeta självständigt och tillsammans med andra
I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
Torggatan 1A (visa karta
)
431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef för ekonomi och kansli
Bahar Agahi bahar.agahi@molndal.se Jobbnummer
9956142