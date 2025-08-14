Controller till vår kund i Stockholm
2025-08-14
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren ekonomikonsult inom kategorin Controller för ett uppdrag hos en offentlig verksamhet. Uppdraget innebär att utföra kontroller och granskning av statsbidrag, inklusive platsbesök hos kommuner runt om i landet. Arbetet sker i nära samverkan med myndighetens interna team och kräver hög grad av självständighet och noggrannhet.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Granskning av statsbidrag inom kommunal verksamhet
Kontrollarbete kopplat till ekonomisk uppföljning
Dokumentation och rapportering
Platsbesök hos kommuner
Eventuell hantering av EU-medel
Obligatoriska krav:
Ekonom med erfarenhet av revision i offentlig sektor, i första hand kommunal.
Meriterande krav:
Erfarenhet av statsbidrag och EU-medel är meriterande.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
