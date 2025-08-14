Controller till vår kund i Stockholm

Uppdragsbeskrivning

Vi söker en erfaren ekonomikonsult inom kategorin Controller för ett uppdrag hos en offentlig verksamhet. Uppdraget innebär att utföra kontroller och granskning av statsbidrag, inklusive platsbesök hos kommuner runt om i landet. Arbetet sker i nära samverkan med myndighetens interna team och kräver hög grad av självständighet och noggrannhet.

Arbetsuppgifter inkluderar:

Granskning av statsbidrag inom kommunal verksamhet
Kontrollarbete kopplat till ekonomisk uppföljning
Dokumentation och rapportering
Platsbesök hos kommuner
Eventuell hantering av EU-medel

Obligatoriska krav:

Ekonom med erfarenhet av revision i offentlig sektor, i första hand kommunal.

Meriterande krav:

Erfarenhet av statsbidrag och EU-medel är meriterande.

Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

