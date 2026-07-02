Controller till vår kund i Stockholm
Quest Consulting Sverige AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-07-02
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Som Controller kommer du att ingå i ekonomifunktionen och arbeta nära verksamhetens chefer och övriga controllers för att säkerställa en effektiv ekonomistyrning och ett kvalificerat beslutsstöd. Uppdraget innebär att stötta och förstärka den befintliga controllerfunktionen i det löpande ekonomiarbetet samt bidra med analyser och uppföljning som stödjer verksamhetens mål och utveckling.
I rollen ansvarar du för att genomföra ekonomiska analyser, utredningar och uppföljningar av verksamhetens ekonomiska utfall. Du analyserar ekonomiska resultat och verksamhetsdata för att identifiera trender, avvikelser och förbättringsområden samt presenterar dina slutsatser på ett tydligt och pedagogiskt sätt för verksamheten och ledningen.
Du arbetar aktivt med budgetprocessen genom att ta fram budgetunderlag, genomföra budgetuppföljningar och upprätta ekonomiska prognoser. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhetens chefer där du fungerar som ett kvalificerat stöd i budget- och ekonomifrågor. Det är därför viktigt att du kan föra en självständig dialog kring ekonomiska förutsättningar, konsekvensanalyser och ekonomisk planering.
Vidare ansvarar du för att sammanställa rapporter och beslutsunderlag till ledning och andra intressenter samt bidra till utvecklingen av ekonomiska processer och rutiner inom verksamheten.
För att lyckas i uppdraget krävs att du har en akademisk examen inom ekonomi och en god förmåga att arbeta självständigt med kvalificerade ekonomiska frågeställningar. Tidigare erfarenhet från statlig verksamhet är meriterande, liksom erfarenhet av ekonomisystemet Agresso och budget- och prognosverktyget Hypergene. Du är analytisk, strukturerad och kommunikativ, med förmåga att omsätta ekonomiska analyser till konkreta beslutsunderlag och rekommendationer för verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi.
Tidigare erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet är meriterande
Myndigheten använder Agresso som ekonomisystem och Hypergene för budget och prognos. Tidigare erfarenheter från dessa system är en fördel.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se Jobbnummer
9988519