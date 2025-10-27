Controller till Stokvis Nordic i Norrköping
2025-10-27
Trivs du i en verksamhetsnära position där du får kombinera spännande analys och samtidigt vara med och påverka bolagets framtida utveckling? Lockas du även av att få växa i en bred roll i en global koncern med lokal närhet? Då kan du vara den vi söker efter.
Stokvis Nordic är en del av Stokvis Tapes Group, en global ledare inom självhäftande komponenter. Under året har de genomfört en spännande förändringsresa där de samlat den nordiska verksamheten i Norrköping för att skapa närhet mellan tillverkning, lager och människor. Som ett nästa led behöver de nu rekrytera en driven och analytisk controller som vill vara med och utveckla den nordiska ekonomifunktionen. Vi på Mpya Finance har fått det fina förtroendet att hantera rekryteringsprocessen till denna roliga tjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Controller blir du en del av det nordiska Finans- och IT-teamet, som består av sju engagerade kollegor, som tillsammans ansvarar för redovisning, rapportering, verksamhetsstyrning och IT i de fyra nordiska bolagen. Du rapporterar till deras nordiska ekonomichef och får en central roll i arbetet med att driva processer inom ekonomiområdet framåt. Det familjära kontoret är placerat på Zinkgatan i Norrköping.
Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut för de danska och norska bolagen
Vara delaktig i budget- och prognosarbete
Göra kostnadsuppföljningar och ekonomiska analyser
Underhålla och utveckla vårt BI-verktyg och ekonomisystem
Stötta vår Produktionsdirektör med uppföljningar och lönsamhetsanalyser
Vem är du?
Du har en relevant akademisk examen inom ekonomi och ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är bokslutssjälvständig och trygg att i K3 som regelverk. Du trivs med att jobba i Excel där du är van att kombinera data från olika källor för att sedan sammanställa och analysera. Vi ser också att har en god vana av BI-verktyg som PowerBI eller Qlik. Du har ett naturligt systemintresse och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. Har du erfarenhet av att arbeta i Jeeves ser vi det som meriterande.
Men framför allt tror vi att du är en lagspelare - någon som gillar att bidra, utvecklas och som är lojal. Du har ett analytiskt öga, en strukturerad sida och tycker om att se till att saker blir gjorda i tid och på ett kvalitativt sätt.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 23 november 2025. I den här rekryteringen samarbetar Stokvis med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Haga på 0709-71 00 16 eller anna.haga@mpya.se
, alternativt Anna Wetterlöv på 070-971 01 66, anna.wetterlov@mpya.se
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
