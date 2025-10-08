Controller till Statens fastighetsverk i Stockholm
Statens fastighetsverk är en central förvaltningsmyndighet under regeringen som reglerar vår verksamhet. Vi leds av en styrelse och generaldirektören är myndighetens chef som ansvarar för vår verksamhet. Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger och som bär vår gemensamma historia och framtid. Det är Statens fastighetsverks uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer.
Novare Bemanning
Är du controller med kunskap inom budget, prognos och bokslut? Vill du arbeta på en samhällsviktig myndighet där du blir en del av deras arbete? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som controller på Statens fastighetsverk i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en skicklig controller till Statens fastighetsverk.
Myndigheten är just nu i behov av en controller pga föräldraledighet. Som controller på myndigheten kommer dina främsta arbetsuppgifter bestå av arbete inom ett fastighetsområde där du kommer att stötta fastighetschefen med den ekonomiska planeringen, uppföljningen och rapporteringen. I din roll ingår även ansvar för samordning, rapportering och kvalitetssäkring.
Du kommer att bli en del av ekonomienheten där du kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor att nå myndighetens mål och uppdrag.
Till denna roll söker vi dig som är driven, självgående och kommunikativ. Du är trygg i dina kunskaper och har lätt för att samarbeta med andra.
Krav för tjänsten
Relevant högskoleutbildning
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete (ekonomisk styrning, budgetering och uppföljning av verksamheten)
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av självständigt arbete med redovisning, bokslut mm
Erfarenhet av att samordna och leda kollegor i samband med arbete av budget, prognos och bokslut
Kunna starta uppdraget i mitten av november
Meriterande krav för tjänsten
Minst tre (3) års erfarenhet av arbete i Unit4 Agresso
Minst tre (3) års erfarenhet som ekonom i fastighetsbranschen
Minst ett (1) års erfarenhet av fastighetssystemet FAST2
Minst ett (1) års erfarenhet av fastighetssystemet LEB
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är först på deltid 50% under nov/dec, sedan ökar omfattningen till 75-100% och pågår till och med 2026-09-30, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm, distansarbete efter ök.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-10-20. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen.
