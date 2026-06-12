Controller till spännande uppdrag i Stockholm!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-12
, Solna
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, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Uppdraget innebär att stötta Stab ekonomi under en övergångsperiod och vara en brygga mellan en avgående och en tillträdande controller.
Du blir en del av controllergruppen och rapporterar till ekonomidirektören. Tjänsten innebär mycket nära
samarbete med verksamheten och med kollegor inom redovisning, styrning, inköp, HR och IT.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Stödja chefer och handläggare med planering, analys, rapportering och
uppföljning. Löpande uppföljning Prognos- och analysarbete för tilldelade avdelningar (inkl. externa projekt).
Budgetarbete Säkerställa att riktlinjer, rutiner och processer inom ekonomi, avtal och inköp efterlevs.
Deltagande i utvecklingsarbete.Profil
• Relevant högskoleutbildning inom ekonomi.
• Flerårig erfarenhet, minst 3 år, av kvalificerat controllerarbete i en
större organisation med fler än 500 anställda och med flertalet controllers i verksamheten. Ansvarsområdet ska ha varit brett, dvs. omfattat och berört flera olika organisatoriska delar i verksamheten samt även olika delar av ekonomi.
• Vana och erfarenhet av externa projekt
• God datavana innebärande att ha kunskap om och erfarenhet av att använda och navigera i vanliga program såsom exempelvis MicrosoftOffice, främst Excel.
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med affärssystem och beslutsstödsystem (SKR jobbar i Mercur).
• Mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.
Om dig:
Tar initiativ och ansvarar för att driva arbetet framåt med minimal styrning. · Samarbetsförmåga: Har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer med olika intressenter. · Strukturerad: Har förmåga att organisera upp ett arbete på ett effektivt sätt · God pedagogisk förmåga samt vara lyhörd inför verksamhetens behov och förutsättningar. Kommunikativ: ha förmåga att kunna anpassa sin kommunikation utifrån målgrupp eller mottagarens behov.Så ansöker du
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Tamara Mudric tamara.mudric@clwork.se
. • Tjänsten är en 100% visstidsanställning med start 2026-08-15. Uppdraget sträcker sig till och med december 2026 med chans till förlängning.. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Tamara Mudric tamara.mudric@clwork.se Jobbnummer
9961938