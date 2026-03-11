Controller till socialförvaltningen, Huddinge kommun
2026-03-11
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Vi söker nu en medarbetare som brinner för ekonomiska frågor i allmänhet och controlling i synnerhet!
Vill du bidra till utveckling, är nyfiken och vill arbeta i en av Sveriges mest spännande kommuner? Nu söker vi en erfaren controller som vill bidra till utvecklat ekonomiskt analysarbete och kvalitet i socialförvaltningen i Huddinge kommun.
Inom Huddinge kommun pågår ett stort utvecklingsarbete där ett nytt ekonomisystem och ett nytt verktyg för budget och prognoser ska införas under hösten 2026.
Om rollen
Du arbetar i nära samarbete med verksamhetens ekonom för att ge stöd i ekonomiarbetet inom individ- och familjeomsorgen. Som controller har du en viktig roll i planerings- och uppföljningsprocessen där du arbetar med budget, löpande uppföljningar och analyser under året samt bokslut och verksamhetsberättelse vid årets slut. Du deltar också i utredningar och projekt utifrån din roll som controller.
Ett prioriterat utvecklingsområde är att stärka organisationens analysförmåga, med både ekonomiska och verksamhetsperspektiv i fokus. Du medverkar i förändrings- och utvecklingsarbete i nära dialog med förvaltningens chefer och stödjer organisationen i att fatta väl underbyggda beslut. Publiceringsdatum2026-03-11Profil
Vi söker en erfaren och nyfiken controller till socialförvaltningen i Huddinge kommun och söker dig som har:
• Högskoleexamen inom ekonomi
• Flera års erfarenhet som controller i kommunal verksamhet och erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom socialförvaltning är meriterande
• Vana att arbeta med ekonomiska analyser i komplexa miljöer
• Goda kunskaper i MS Excel och är van IT-användare.
Vi vill att du är analytisk och förstår och ser helheter men tycker samtidigt att det är viktigt med detaljer. Du är samarbetsinriktad, lösningsfokuserad och strukturerad i ditt arbete.
Arbetet kräver att du kan driva ditt eget arbete framåt och är uthållig. Du kan både arbeta självständigt och i grupp med övriga kollegor inom och utanför förvaltningen. Du är bekväm i rollen att muntligen presentera ekonomisk information på ett pedagogiskt sätt för större grupper av "icke ekonomer".
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Helén Trostemo Ekonomichef Socialförvaltningen: Helen.Trostemo@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV, personligt brev och högskoleexamen.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Ekonomienheten ÄN Kontakt
Ekonomichef Socialförvaltningen
Helén Trostemo Helen.Trostemo@huddinge.se Jobbnummer
9789475