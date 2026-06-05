Controller till Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Controllerjobb / Malmö Visa alla controllerjobb i Malmö
2026-06-05
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Vill du arbeta med högkvalitativt controllerarbete nära klinisk vårdverksamhet? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Avdelning ekonomi söker en controller som ska arbeta mycket nära sjukhusets verksamheter. Vårt primära fokus är att ge ett professionellt verksamhetsnära ekonomistöd till sjukhusets chefer. Vi stödjer verksamheterna vad gäller uppföljning och analys på ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi arbetar för att uppfylla Skånes universitetssjukhus (Sus) vision om bästa möjliga hälsa i livets alla skeden.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som controller med verksamhetsnära inriktning arbetar du i nära samarbete med verksamhetschef, HR-partner och verksamhetsutvecklare. Du har både en operativ och en strategisk funktion samt förväntas vara en aktiv medlem i ledningsgruppen. Du arbetar på plats fysiskt ute i verksamhetsområdet som befinner sig både i Lund och Malmö.
Som verksamhetsnära controller arbetar du med att ta fram prognoser, upprätta ekonomiska rapporter samt genomföra löpande uppföljning, budgetarbete och finansiella analyser. Du bidrar med kvalificerat beslutsstöd till verksamheten och har en viktig roll i att säkerställa en god ekonomisk styrning. I rollen värdesätts din kommunikativa förmåga och ditt analytiska arbetssätt, liksom ditt driv att utveckla processer och arbetssätt. Du arbetar proaktivt och fattar beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Du samverkar nära HR-partner och verksamhetsutvecklare, där ni tillsammans stödjer och utvecklar verksamhetens chefer mot organisationens uppsatta mål.
Utöver det direkta arbetet med verksamhetsområdet förväntas du vara drivande i ekonomiavdelningens arbete med att förbättra det verksamhetsnära stödet till Sus chefer. Det finns även möjlighet att delta i sjukhusövergripande projekt och vara delaktig i olika utvecklingsområden rörande bland annat ekonomi-, bemannings- och produktionsstyrning.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en attraktiv och utvecklande miljö där du kombinerar kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av långsiktighet, hållbarhet och goda arbetsvillkor, där medarbetarnas välmående och möjlighet till återhämtning är en självklar del av verksamheten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en högskole-/universitetsutbildning i ekonomi. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt god kunskap om olika datasystem. För att lyckas i denna roll ser vi att du har erfarenhet av kvalificerat controllerarbete i en större organisation. För tjänsten krävs det att du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vidare är det meriterande om du tidigare har arbetat i eller i nära samarbete med en ledningsgrupp. Erfarenhet av arbete i systemen Raindance och Qlik Sense är även det meriterande.
Du som söker tjänsten är ansvarstagande och levererar resultat inom utsatt tid. God analytisk förmåga är av stor vikt. Vidare vågar du ta egna initiativ, söka information och hjälpa verksamhetsområdet att fatta beslut. Det är även viktigt att du har god förmåga att arbeta självständigt och med egen drivkraft deltar i strukturering, planering och genomförande av arbetsuppgifter. Då du i ditt arbete kommer att ha många olika kontaktytor underlättar det om du gillar att nätverka och trivs med att ha en utåtriktad roll. Vi värdesätter även en pedagogisk förmåga då arbetet sker i nära samarbete med personer utan bakgrund inom ekonomi. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer är planerade att ske den 26:e och 29:e juni.
Vi använder oss av löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Sara Johansson, Rekryterare 046-275 96 44 Jobbnummer
9949454