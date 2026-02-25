Controller till Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö
2026-02-25
Gör skillnad. Varje dag.
Här får du möjlighet att arbeta med högkvalitativt ekonomiarbete där du arbetar brett mot klinisk verksamhet.
Avdelning ekonomi söker en controller som ska arbeta mycket nära sjukhusets verksamheter. Vårt primära fokus är att ge ett professionellt verksamhetsnära ekonomistöd till sjukhusets chefer. Vi stödjer verksamheterna vad gäller uppföljning, budgetarbete samt analys med inriktning på ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi arbetar för att uppfylla Skånes universitetssjukhus (Sus) vision om bästa möjliga hälsa i livets alla skeden. Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
En av våra erfarna kollegor går nu i pension, därför söker vi en ny kollega till oss som vill arbeta verksamhetsnära.
Som controller med verksamhetsnära inriktning är din placering mot något av våra verksamhetsområden där du arbetar i nära samarbete med verksamhetschefen, HR-partner och verksamhetsutvecklare. Du har både en operativ och en strategisk funktion samt förväntas vara en aktiv medlem i ledningsgruppen. Du arbetar på plats ute i verksamhetsområdet som kan vara både i Lund och Malmö.
I arbetet använder du förutom data från bokföring och redovisning även uppgifter från andra källor såsom personalsystem, produktionssystem och uppgifter som hämtas in separat. Analysen av dessa uppgifter kräver god kunskap om datasystem och god analytisk förmåga. I rollen ingår att skriva rapporter, leda projekt och göra presentationer av ekonomisk information. Arbetets fokus ligger på verksamhetens ekonomi, uppföljning och budgetarbete samt analys med inriktning på ekonomi- och verksamhetsstyrning. För tjänsten är det av stor vikt att kunna ha en helhetssyn. I detta arbete stöttar du verksamhetens chefer, bestående av verksamhetschef, sektionschefer, områdeschefer samt enhetschefer.
Utöver det direkta arbetet med verksamhetsområdet förväntas du vara delaktig och engagerad i Avdelning ekonomis arbete med att förbättra det verksamhetsnära stödet till Sus chefer. Det finns även möjlighet att delta i sjukhusövergripande projekt och vara delaktig i olika utvecklingsområden rörande bland annat ekonomi-, bemannings- och produktionsstyrning. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en högskole-/universitetsutbildning i ekonomi eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt god kunskap om olika datasystem. För att lyckas i denna roll ser vi att du har erfarenhet av kvalificerat ekonomistyrningsarbete i en större organisation, gärna även av en politiskt styrd organisation. Vidare är det meriterande om du tidigare har arbetat i eller i nära samarbete med en ledningsgrupp. Erfarenhet av arbete i systemen Raindance och Qlik Sense är också meriterande.
Du som söker tjänsten är ansvarstagande och levererar resultat inom utsatt tid. God analytisk förmåga är av stor vikt. Vidare vågar du ta egna initiativ, söka information och hjälpa verksamhetsområdet att fatta beslut. Det är även viktigt att du har god förmåga att arbeta självständigt och med egen drivkraft deltar i strukturering, planering och genomförande av arbetsuppgifter. Då du i ditt arbete kommer att ha många olika kontaktytor underlättar det om du gillar att nätverka och trivs med att ha en utåtriktad roll. Vi värdesätter även en pedagogisk förmåga då arbetet sker i nära samarbete med personer utan bakgrund inom ekonomi. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske den 18:e och 19:e mars.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
