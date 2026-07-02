Controller till Myndigheten för vård - och omsorgsanalys
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2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Vi söker nu en Controller till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I rollen ansvarar du för budgetarbete, tertialuppföljningar och rapportering i Hermes. Du kommer även att hantera viss fakturahantering, även om merparten av detta arbete utförs av myndighetens administratör. Vidare ingår att stötta revisorerna samt medverka i arbetet med årsredovisningen.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Controller är ett konsultuppdrag på heltid med önskad start i mitten av augusti fram till 2026-12-31. Arbetet utförs huvudsakligen på plats centralt i Stockholm. Distansarbete är möjligt upp till två dagar i veckan efter en introduktionsperiod.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller
• Genomgått utbildning inom aktuellt område
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView, Insikt och Power BI)
• Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Universitetsutbildning inom ekonomi
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-07-18
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9989889