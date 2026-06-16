Controller till kund i Göteborg!
Bemannia AB (Publ.) / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-16
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Nu söker vi en Controller till vår kund i Göteborg med start omgående. Om uppdraget Vi söker en Controller på heltid till vår kund i Göteborg för ett konsultuppdrag via Bemannia med start omgående fram till 2027-01-15. Du kommer utgå från kundens kontor i Göteborg och du har möjlighet att arbeta på distans 2 dagar i veckan.
Som Controller arbetar du både stöttande och utmanande gentemot verksamheten för att säkerställa resultat, följa upp nyckeltal och bidra till välgrundade beslutsunderlag. Du har en central roll i budget- och prognosarbete samt i framtagandet av analyser och rapporter till budgetansvariga.
Dina arbetsuppgifter Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor i olika delar av organisationen och du förväntas bidra aktivt i internt utvecklings- och förbättringsarbete.
I rollen som Controller kommer du bland annat att:
Driva och utveckla budget- och prognosarbetet.
Analysera ekonomisk data och omsätta den till tydliga och värdeskapande presentationer.
Arbeta proaktivt med fördjupande ekonomiska analyser utifrån verksamhetens behov samt bolagets strategi och mål.
Ta fram beslutsunderlag samt ansvara för rapportering till olika enheter och avdelningar.
Identifiera framtida risker och möjligheter och bidra till lösningar som säkerställer långsiktig hållbarhet.
Utmana, coacha och utbilda verksamheten i affärsmässiga och fastighetsekonomiska frågor.
Säkerställa efterlevnad av interna riktlinjer och krav samt bidra till kontinuerlig utveckling av processer.
Bidra till kontinuerligt förbättringsarbete inom ansvarsområdet. Agera chefstöd utifrån ansvarsområdet och dina kompetenser.Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi, minst på kandidatnivå.
Minst 3 års erfarenhet som controller eller en liknande roll.
Erfarenhet av att arbeta i olika ekonomirelaterade affärs-, planerings och uppföljningssystem.
Erfarenhet av arbete i medelstor eller stor organisation (>50 anställda).
Mycket goda kunskaper i MS Office.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 26 juni.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Emma Hörnsten, emma.hornsten@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-881 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917285-2055286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9965670