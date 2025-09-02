Controller till KTH i Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan, är ett statligt svenskt universitet i Stockholm med huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap. Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar de studenter, forskare och fakultet från hela världen.Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning. Arbetsgivare: Novare Bemanning
Vill du arbeta med budget och årsredovisning på ett ledande tekniskt universitet? Har du även kunskaper inom fastighetsekonomi? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som controller på KTH i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en controller till KTH i Stockholm.
Som controller kommer du att bli en del av ekonomiavdelningen som bistår med stöd och samordnar universitetets ekonomiska redovisning, ekonomistyrning, betalningsflöden samt arbete med inköp och upphandling. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att arbeta med analyser, budget och årsredovisning.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
löpande analyser och kalkyler inom området
ta fram underlag till lokalramsbudget och investeringbudget
underlag till lokalförsörjningsplan
årsredovisning
budgetunderlag samt andra rapporteringar
handlägga andrahandsavtal
ta fram underlag för andrahandsfakturering
interna hyresberäkningar
granskning av hyresavtal
Krav för tjänsten
Relevant akademisk utbildning
Minst 3 års erfarenhet som controller
Minst 3 års erfarenhet inom fastighetsekonomi
Goda kunskaper i ekonomisystem Unit4
Mycket goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift
Kunna lämna en referens på ett liknande uppdrag.
Meriterande krav för tjänsten
Erfarenhet av liknande uppdrag inom statliga myndigheter.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start snarast och pågår i ca 6 månader, möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm, möjlighet till distansarbete efter ök.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-09-10. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Olivia Campbell Lindén på olivia.campbell@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen.
