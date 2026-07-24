Controller till Gymnasie-och arbetsmarknadsförvaltningen
Huddinge kommun, Gymn.- och arbetsmarknadsförv / Controllerjobb / Huddinge Visa alla controllerjobb i Huddinge
2026-07-24
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker en kompetent, driven och nyfiken controller till gymnasie-och arbetsmarknadsförvaltningen. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i en engagerad arbetsgrupp med blandade kompetensområden.
Tjänsten är placerad på avdelningen för ekonomi och administration, en stabsfunktion inom förvaltningen, besöksadressen är Paradistorget 14, Huddinge.
Vi ansvarar för ekonomiprocesserna, den ekonomiska styrningen, samt administration inom förvaltningen, ger stöd till chefer och medarbetare samt tar fram underlag förvaltningsledning, nämnd och kommunledning.
Du erbjuds ett omväxlande arbete där du tillsammans med kollegor ansvarar för såväl återkommande periodiska uppgifter; budget, månadsbokslut, delårsuppföljningar mm, som analyser och, utvecklingsarbete. Arbetet innefattar stöd till chefer och medarbetare, samt att ta fram rapporter och analyser och medverka i att utveckla förvaltningens samlade styrning.
I arbetet ingår även att proaktivt och i samarbete med andra, både inom och utom den egna förvaltningen, utveckla arbetssätt, processer, rutiner och rapportering. Huddinge kommun och förvaltningen genomför ett omfattande förändrings-och utvecklingsarbete, vilket innebär att arbetsuppgifter kan förändras över tid.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant universitets- eller högskoleutbildning, med minst kandidatexamen. Du har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter, gärna inom offentlig verksamhet och utbildningsområdet.
Du är pedagogisk, noggrann och uthållig i ditt arbete. Du drivs av att jobba med förbättringar och utveckling av verksamheten och delar med dig av dina idéer och tilltalas av att ha ett gemensamt arbetssätt med kollegorna. Rollen kräver att du är initiativtagande och resultatfokuserad.
I Huddinge arbetar vi med ekonomisystemet ERP, men kommer från år 2027 arbeta i Raindance. Du har hög datavana och IT-mognad, behärskar Excel obehindrat och kan arbeta i externa IT-system t ex hos myndigheter.
Som person är du uppgifts- och resultatorienterad, med god kommunikativ och analytisk förmåga. Du kan samordna, prioritera och har lätt att skapa goda relationer. Du har god förmåga att självständigt lösa komplexa uppgifter.
Förvaltningens stabsfunktioner är relativt små. Av det skälet är varje medarbetare en nyckelperson, och du behöver kunna ta dig an nya arbetsuppgifter efter hand och kunna identifiera vilka uppgifter som behöver prioriteras.
Meriterande är erfarenhet av intäktsfinansierad verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
(Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
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Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av interim avdelningschef Maria Edblad Jansson tel.08-535 377 78Maria.Edblad-Jansson@huddinge.se
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell övertalighet inom Huddinge kommun kan tjänsten komma att tillsättas genom omplacering av medarbetare som bedöms ha erforderliga kvalifikationer för befattningen
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
141 85 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Gymn.- och arbetsmarknadsförv Kontakt
interim Avdelningschef
Maria Edblad Jansson Maria.Edblad-Jansson@huddinge.se +46703253681 Jobbnummer
10011178