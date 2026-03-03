Controller till Försäkringstillhörighet och Kundmöte, Göteborg
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker en driven och målmedveten controller till avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor, verksamhetsområde försäkringstillhörighet och kundmöte. Här finns en möjlighet för dig som vill arbeta i en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag.
Analyser, strategiskt ledningsstöd och effektuppföljning
I din roll som controller inom Försäkringskassan ansvarar du för att verksamhetsområdeschef, områdeschefer och enhetschefer får tillgång till det stöd som krävs för att leda och styra verksamheten. I rollen som controller ingår också att hantera såväl verksamhet som ekonomi och resurser. Det innebär att du ansvarar för analys och tolkning av produktionsflöden, verksamhetsresultat och finansiella resultat inom ansvarsområdet. Särskilt fokus kommer att riktas mot effektuppföljning inom verksamhetsområdet.
Du utgör ett strategiskt stöd för verksamhetsområdet. På Försäkringskassan arbetar vi aktivt med ständiga förbättringar. Du deltar eller håller i relevanta informationsdelar på forum i området. I arbetet ingår även att ta fram underlag för uppföljning och du bidrar till utvecklingsarbetet inom ledningsgruppen på verksamhetsområdesnivå och det controllernätverk som finns på avdelningen. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har specialistkompetens och sakkunskap inom verksamhetsstyrning
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• arbetar för att nå resultat med hög kvalitet
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta som controller på Försäkringskassan inom verksamhetsområdet
• har erfarenhet av Försäkringskassans ekonomi och uppföljningssystem
• har kunskap om statistiska metoder för att hantera datamängder
• har erfarenhet av att arbeta med och analysera datamängder
• har erfarenhet av att kommunicera och dela information i grupper tex projekt/team.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Annicka Ernestam, 010-119 50 92 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sussane Asqari, 010-116 25 98, sussane.asqari@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Christel Lind, 010-114 01 67, Saco-S: Sara Holmkvist, 010-112 44 05, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 17 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
