Controller till enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Migrationsverket, Huvudkontor / Controllerjobb / Norrköping Visa alla controllerjobb i Norrköping
2025-11-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor i Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker en controller till enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Norrköping, Göteborg eller Stockholm.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Enhetens uppdrag
På enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning arbetar cirka 20 experter med prognos, planering, styrning, controllerstöd, och uppföljning av ekonomi och verksamhet. Enheten ansvarar för flera myndighetsövergripande processer, till exempel prognos, verksamhetsplan, budgetfördelning, budgetunderlag och årsredovisning.
Vi arbetar teambaserat och utifrån gemensamma värderingar. Det handlar bland annat om att dela kunskap och söka samarbeten inom och utanför enheten. Vi värdesätter ett intresse för både ekonomi och verksamhet då vi löser många arbetsuppgifter tillsammans.
Tillsammans skapar vi värde för myndigheten i hela kedjan från planering och prognos till uppföljning och årsredovisning.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av arbetet med myndighetens övergripande årshjul för planering och uppföljning. Tillsammans med verksamhetsexperter och övriga controllers på enheten kommer du att arbeta med att ta fram myndighetens budgetunderlag, verksamhetsplan, planeringsförutsättningar, årsredovisning, prognos och uppföljning.
Du bidrar med strategiska analyser som har sin grund i ny lagstiftning, förändringar i omvärlden, ekonomiska förutsättningar och/eller uppföljning av verksamheten. Analyserna sker ofta i samverkan med andra kompetenser och är av övergripande karaktär.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för förvaltning och utveckling av myndighetens metoder för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning har ett brett uppdrag där du förväntas bidra i fler processer och arbetsuppgifter utifrån behov och möjlighet.
Vem är du?
Vi söker en person som har lätt för att anpassa sig till nya förutsättningar och uppdrag. Du är prestigelös, strukturerad och tycker att det är intressant att arbeta med förbättringar och nya lösningar. Du är en noggrann person som inte fastnar i detaljer utan kan bibehålla ett övergripande perspektiv. Du ska även känna dig bekväm i att under vissa perioder kunna arbeta under tidspress och leverera underlag med kort deadline.
Du har god förmåga att lyssna och kommunicera med andra och det är naturligt för dig att kommunicera komplexa frågor på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Du arbetar bra med andra människor och värdesätter samarbeten högt. Du tar ansvar för ditt område såväl som enhetens och kan självständigt värdera och prioritera vad som skapar värde för myndigheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du som söker har:
- Akademisk utbildning om minst 180 hp med ekonomisk inriktning eller annan akademisk utbildning med kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet.
- Aktuell och flerårig erfarenhet av controllerarbete inom offentlig verksamhetsstyrning, strategiska analyser, planering och uppföljning.
- God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
- Mycket goda kunskaper i Excel - du måste kunna hantera och analysera stora datamängder.
Det är meriterande om du har:
- Kunskap om den statliga budgetprocessen.
- Erfarenhet av att arbeta organisationsövergripande med ekonomi- och verksamhetsstyrning.
- Erfarenhet av att driva utveckling av systemstöd inom planering och uppföljning.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Kontorsarbetstid, med möjlighet till överenskommelse om förtroendearbetstid.
Placering: Norrköping, Stockholm eller Göteborg
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/vart-uppdrag-och-arbete.html
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 25 november 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor Kontakt
Tina Karimi 010-4858771 Jobbnummer
9592550