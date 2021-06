Controller till Ekonomiavdelningen, Hallands sjukhus Varberg - Region Halland - Administratörsjobb i Varberg

Region Halland / Administratörsjobb / Varberg2021-06-282021-06-28Tjänsten innebär att vara ekonomistöd åt ett flertal verksamhetsområden i all ekonomihantering, fokus är på analyser och prognoser för att stödja chefer i de ekonomiska konsekvenserna av olika beslut.Dessutom arbete med budgetering samt uppgifter kopplade till ekonomiska bryt och bokslut.Om arbetsplatsenEkonomiavdelningen är en del av sjukhusets administrativa organisation och har som huvuduppgift att sköta sjukhusets budget-, uppföljnings- och bokslutsarbete men också allt arbete med businessintelligens inom Hallands sjukhus. Avdelningen består av controllers med högskoleutbildning. Avdelningen är stöd både för sjukhusledningen och verksamheten i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Avdelningen är mycket utvecklingsfokuserad med flera projekt och system för att förbättra planering och uppföljning. Region Halland har huvuddelen av löpande redovisning i ett gemensamt administrativt center.Vi söker dig med högskoleexamen inom ekonomi. Tjänsten kräver goda kunskaper i Microsoft Office produkter och erfarenhet av rapport-/analysverktyg tex Qlik Sense eller motsvarande. Kunskaper i ekonomisystemet Agresso är meriterande.För att vara framgångsrik i rollen är du drivande, strukturerad och analytisk och du kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplicerade sammanhang. Du är en kommunikativ person med god servicekänsla. Vidare kan du arbeta såväl självständigt som i team och har ett proaktivt förhållningssätt. Det är viktigt för dig att leverera i tid och med god kvalité.Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande. Vi värderar dina personliga egenskaper högt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Varmt välkommen med din ansökan!Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.Vårt erbjudandeFör oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Klicka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-i-region-halland/formaner-for-dig-som-anstalld/ för att läsa mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd.Om Region HallandRegion Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland ­ - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Vill du veta mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision? Klicka härSträvan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-11REGION HALLAND5835021