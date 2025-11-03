Controller till Digitalisering IT och MT i Lund
2025-11-03
Är du ekonom och vill anta ett samhällsnyttigt uppdrag med att utveckla våra interna ekonomiprocesser? Är du en person som ser positivt på förändringar och trivs i en roll med många kontaktytor? Låter det som något för dig? Då ska du söka tjänsten som Controller inom Förvaltningsstaben på IT och MT i Lund!
Digitalisering IT och MT bildades i januari 2020 och ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system samt att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter (MTP) och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden.
Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen, och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation samt möjliggör arbetet med digitalisering och införande av nya arbetssätt i Region Skånes verksamheter.
Vi utgår från våra lokaler på Medicon Village i Lund även om distansarbete blivit en naturlig del av vår vardag.
Välkommen till oss!
Eftersom vi är en mindre enhet med fyra medarbetare och en chef så är det nära samarbetet i gruppen centralt för oss. Arbetsplatskulturen präglas av en hög tilltro till varandra där vi stöttar och hjälper varandra i vardagen. Vi erbjuder dig ett arbete där du kommer jobba verksamhetsnära och samtidigt brett med ekonomistyrning inom budget, uppföljning och prognoser.
Målet för oss är att vara ett nära, serviceinriktat och professionellt stöd till verksamheten. Tillsammans med verksamhetsansvariga arbetar du med att analysera utfall, resultat och ta fram olika beslutsunderlag. I arbetet ingår att delta i verksamhetens utvecklingsarbete och vara rådgivande och representera ekonomiperspektivet. Tjänsten kan även innehålla förvaltningsövergripande ekonomiarbete.
I rollen som controller arbetar du självständigt med att stötta verksamhetsansvariga. Du tillhör den förvaltningsövergripande stabsfunktionen, enhet ekonomi och rapporterar till ekonomichefen. Hos oss får du ett stort nätverk där du samarbetar nära med andra controllers och chefer inom förvaltningen.
Exempel på vad dina arbetsuppgifter består av:
• Ansvara för arbete med uppföljning, analys och rapportering enligt uppsatta tidplaner
• Medverka aktivt i ledning, utveckling och förbättring av verksamheten utifrån ekonomiperspektivet
• Stödja verksamheten och säkerställa kvalitet i budget- och uppföljningsarbetet
• Leda och samordna arbete med uppföljning, budget och prognos för flera områden
• Medverka till utveckling av styrning och uppföljning av ekonomi i verksamhetenKvalifikationer
Vi välkomnar dig med högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi eller motsvarande utbildning/arbetslivserfarenheter som bedöms som likvärdiga. Du har tidigare arbetat som controller och/eller ekonom inom offentlig verksamhet. Vidare krävs det att du har en god datakunskap och mycket goda kunskaper i Microsoft Officepaketet, främst Excel. Därtill har du erfarenhet av arbete i redovisningssystem såsom Raindance och ekonomistyrningssystem som exempelvis QlikSense. Du formulerar dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
Har du tidigare arbetslivserfarenhet av förändringsarbete inom ekonomistyrning är det meriterande.
Som person är du strukturerad och du har ett pedagogiskt sätt att förklara ekonomi och du har en god kännedom i hur du förmedlar information på rätt sätt till rätt part. Du motiveras av att fördjupa dig i detaljer, samtidigt som du har förmågan att lyfta blicken och se hela verksamhetsområdet och dess möjligheter. Därtill besitter du en god analytisk-och lösningsfokuserad förmåga där du kan både utmana och stödja beroende på situation och med utgångspunkt i verksamhetens mål.
Vi förväntar oss att du aktivt bidrar till verksamhetens utveckling och till att skapa en god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system. Medicinsk teknik (MT) arbetar även med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning.
Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 350 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.
