Controller till avdelningen Ekonomi och analys
2025-10-01
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Tjänsten är placerad vid avdelningen Ekonomi och analys. Avdelningen består av 19 medarbetare med befattningar som controller, ekonomihandläggare, avgiftshandläggare, inköpssamordnare samt lokalstrateg och även chef för lokalintendenter. Avdelningen är ett verksamhetsnära stöd till vård- och omsorgsförvaltningen och individ- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Avdelningens uppdrag är att vara ett verksamhetsnära stöd till Vård- och omsorgsförvaltningen samt Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen. Dessa förvaltningar omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg, hälso- och sjukvård, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och flyktingmottagande.
Avdelningen ansvarar för att samordna förvaltningarnas övergripande ekonomiarbete och fungerar som ett konsultativt stöd i dialogen med budgetansvariga chefer. Vi arbetar utifrån ett kommunövergripande och förvaltningsgemensamt perspektiv, med fokus på helhetens bästa. Som controller arbetar du nära både kollegorna inom avdelningen och verksamhetsstödet i förvaltningarna, och bidrar aktivt till att enhetschefer och ledning får tillgång till de beslutsunderlag som krävs för att styra och utveckla verksamheten i linje med uppsatta ekonomiska mål. Genom ditt arbete främjar du en effektiv verksamhet och en ekonomi i balans.
Som controller ansvarar du inom ditt verksamhetsområde för ekonomisk planering, budgetering, redovisning, uppföljning samt månadsvis rapportering. Du arbetar även med prognoser, analyser, utredningar, åtgärder och bokslut, samt den ekonomiska hanteringen av statsbidrag inom respektive verksamhetsområde.
Rollen innebär ett aktivt arbete med ekonomistyrning, där du främst fokuserar på ekonomiska mått och bland annat arbetar med:
* Jämförelser och analyser av verksamhetens effektivitet och måluppfyllelse i relation till resursanvändning och verksamhetsvolymernas utveckling där även verksamhetens kvalitet beaktas.
* Månadsvis uppföljning av verksamhetsvolymer och insatsmix.
* Omvärldsanalyser och bedömningar av verksamhetens förutsättningar.
* Föredragningar och presentationer.
* Ärenden och tjänsteskrivelser.
I arbetet för en effektiv verksamhet kan du också komma att driva och/eller medverka i specifika utredningar, uppdrag eller projekt där verksamhet, ekonomi, effektivitet och resultat står i fokus.
Tjänsten som controller kommer att vara inriktad mot Vuxenutbildningen inom Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen. Över tid kan inriktningen komma att förändras och även omfatta andra verksamhetsområden inom Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Vård- och omsorgsförvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig med en slutförd akademisk examen inom ekonomi. Du har några års aktuell arbetslivserfarenhet av ekonom-/controllerarbete inom offentlig sektor eller privat sektor inom tjänstens beskrivna områden.
Du har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i svenska språket. Goda kunskaper i Office, främst Excel, är viktigt samtidigt som du också har erfarenhet av arbete i ekonomisystem, personalsystem och verksamhetssystem. Du har lätt för att lära dig nya IT-program och vilja att kontinuerligt vidareutveckla sina kunskaper.
Det är meriterande om du har följande kvalifikationer:
* Arbetslivserfarenhet från offentlig sektor av ekonomi-/controllerarbete.
* Erfarenhet av att vara ett konsultativt stöd till chefer.
Som ett verksamhetsnära stöd är det av stor vikt att du har ett konsultativt förhållningssätt, med en god känsla för när du behöver stötta och/eller vägleda. I samarbete med andra är viktigt att du är lyhörd och pedagogisk. Du är van vid att ta dig an uppgifter både i samarbete med andra och självständigt, där du tar egna initiativ för att driva och utveckla arbetet.
För att trivas i rollen behöver du ha en mycket god analytisk förmåga samt förmåga att sammanställa, analysera och presentera ekonomiska mått, nyckeltal och statistik på ett pedagogiskt vis. Du ser samband och helheter, och har förmågan att växla mellan ett strategiskt och operativt perspektiv. Du är strukturerad med god förmåga att prioritera och hålla uppsatta tidsramar.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Enligt avtal.
