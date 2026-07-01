Controller sökes omgående
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-07-01
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Vi söker en controller som vill bidra med ekonomiskt stöd och analys till vår kunds verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Stödja och avlasta befintliga controllers i det dagliga arbetet.
Utföra ekonomiska analyser, utredningar och uppföljningar.
Analysera verksamhetsdata och ekonomiskt utfall för att ge beslutsunderlag.
Ta fram och sammanställa ekonomiska rapporter.
Upprätta prognoser och följa upp verksamhetens ekonomiska utveckling.
Ansvara för budgetarbete samt uppföljning och analys av budget.
Arbeta självständigt och föra dialog med verksamhetschefer kring budget, prognoser och ekonomisk uppföljning.Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom ekonomi.
Erfarenhet från arbete inom statlig verksamhet är meriterande.
Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso samt budget- och prognosverktyget Hypergene är en fördel.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-08-10
Slutdatum: 2027-04-10
Sista ansökningsdagen: 2026-07-06
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8003365-2080908". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9987906