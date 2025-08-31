Controller, sektorn för samhällsbyggnad
Sundbybergs kommun / Controllerjobb / Sundbyberg Visa alla controllerjobb i Sundbyberg
2025-08-31
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla en hållbar stad där ekonomistyrning och samhällsbyggnad går hand i hand?
Vi söker nu en erfaren och engagerad controller till Sundbybergs stad. Som controller inom Sundbybergs stad har du en central roll i att bidra till att stadens resurser används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att uppnå stadens övergripande mål och långsiktig ekonomisk hållbarhet.
Sundbyberg är en stad fylld av liv, innovation och en stark gemenskap. Här bor ca 56 000 personer på nio välanvända kvadratkilometer - vilket gör Sundbyberg till en av landets mest livfulla och tätbefolkade platser. Publiceringsdatum2025-08-31Om tjänsten
Som controller inom Sundbybergs stad kommer du att jobba med en eller flera sektorer och är en viktig del i att stödja cheferna och verksamheterna och vara en del i att driva ekonomistyrningen i staden. I rollen som controller blir du en nyckelperson i stadens arbete med ekonomistyrning och i denna tjänst kommer du att arbeta nära sektorn för samhällsbyggnads chefer och projektledare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att leda och stödja i budget- och uppföljningsprocessen genom att säkerställa att budgetar tas fram på ett strukturerat sätt, används som ett aktivt styrverktyg och följs upp löpande. Du ansvarar för att ta fram analyser och beslutsunderlag till chefer, ledning och politiska beslutsfattare. Du upprättar och presenterar ekonomiska rapporter på ett tydligt och pedagogiskt sätt och genom ditt arbete bidrar du både till ökad ekonomisk medvetenhet och utveckling och digitalisering av stadens processer för ekonomistyrning.
Du kommer ingå i ekonomistyrningsenheten tillsammans med dina 14 kollegor. Enheten består av controllers, redovisningsekonomer samt systemförvaltare som tillsammans driver ekonomistyrningsarbetet i staden och övergripande för koncernen. Vår enhet är mitt i ett utvecklingsarbete, vilket innebär att du får vara med och forma arbetssätt, processer och strukturer tillsammans med ett kompetent och ambitiöst gäng.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning som bedöms relevant för uppdraget. Du är en driven och engagerad person som arbetar strukturerat och metodiskt för att nå framgång i dina uppgifter. Samtidigt har du ett stark utvecklingsfokus och förmåga att tänka innovativt och ta egna initiativ. Du är analytisk och har en förmåga att se helhet samtidigt som du är noggrann med detaljer. Du har minst två års erfarenhet av att arbeta som controller, gärna från offentlig verksamhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med verksamhet inom samhällsbyggnad, fastigheter eller annan teknisk verksamhet och gärna från offentlig sektor. Meriterande om du även har erfarenhet av att arbeta med projekt. Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och är en skicklig kommunikatör som tycker om att arbeta tillsammans och bygga förtroendefulla relationer. Rollen kräver att du behärskar svenska flytande i tal och skrift.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 21 september. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sundbyberg växer med dig! Levande, nytänkande, tillsammans!
Övrig information:
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Fast månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Biträdande ekonomidirektör
Karin Mattsson karin.mattsson2@sundbyberg.se 08-706 68 20 Jobbnummer
9484064