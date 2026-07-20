Controller Region Nord till PreZero
Experis AB / Controllerjobb / Skellefteå Visa alla controllerjobb i Skellefteå
2026-07-20
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PreZero söker nu en Controller Region Nord som vill kombinera skarp finansiell analys med ett nära samarbete med verksamheten. Här får du en nyckelroll där du skapar transparens, driver utveckling och stöttar ledningen med insikter och underlag för välgrundade beslut och resultatdrivande affärsvärde. Är du en analytisk och affärsnära Controller som trivs i en verksamhetsnära roll? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Driv utvecklingen tillsammans med Region Nords ledning
Som Controller för Region Nord får du en central roll i en verksamhet som sträcker sig från Mora, Leksand, Gävle till norra Sverige. Du arbetar nära regionchef, CFO och övriga ledare för att skapa förståelse för verksamhetens resultat och identifiera möjligheter till förbättring.
Det här är en roll för dig som vill vara med där besluten fattas. Du ansvarar för regionens controllingarbete samtidigt som du fungerar som ett proaktivt stöd till verksamheten i både operativa och strategiska frågor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar bland annat:
• Månadsbokslut och finansiell rapportering
• Budget- och prognosarbete
• Resultat- och avvikelseanalyser
• Efterkalkyler och investeringsuppföljning
• Framtagning av beslutsunderlag till ledning och chefer
• Analys av verksamhets- och finansiella KPI:er
• Identifiera förbättringsmöjligheter och driva utvecklingsinitiativ
• Stödja regionchef och verksamhet med rekommendationer och handlingsplaner
Du rapporterar till Regionchef Nord och har ett nära samarbete med bolagets CFO. Rollen innebär många kontaktytor, bland annat med operativ chef, avdelningschefer, driftledare och administrativa funktioner.
Är du den affärsnära Controller vi söker?
Vi söker dig som har en stark grund inom controlling och ekonomistyrning, men som också motiveras av att förstå verksamheten bakom siffrorna. Du är nyfiken, kommunikativ och tycker om att omsätta analys till konkreta rekommendationer som skapar affärsvärde.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Flera års erfarenhet som controller, verksamhetscontroller, business controller eller liknande roll
• Gedigen erfarenhet av budget, prognos, uppföljning och analys
• God systemvana och stort intresse för digitala arbetssätt
• Mycket goda kunskaper i Excel eller motsvarande analysverktyg
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du:
• Självgående och ansvarstagande
• Analytisk med god affärsförståelse
• Proaktiv och lösningsorienterad
• Kommunikativ och skicklig på att skapa förtroende
• Social och samarbetsinriktad
• Bekväm med att både utmana och stötta verksamheten
Vi tror att du har cirka 3-8 års erfarenhet inom controlling eller ekonomistyrning och nu söker en roll där du får större påverkan på verksamhetens utveckling.
Var med på en spännande förändringsresa hos PreZero
PreZero befinner sig i en utvecklingsintensiv fas där verksamheten investerar i nya affärs- och ekonomisystem, stärker sitt arbetssätt kring styrning och transparens samt fortsätter utveckla verksamheten för framtiden. Här möts du av en prestigelös kultur med korta beslutsvägar, hög grad av frihet och ett nära samarbete mellan funktioner. Det här är en organisation där egna initiativ uppskattas och där du får goda möjligheter att påverka både arbetssätt och resultat. Tjänsten erbjuder en hybrid arbetsmodell där två dagars hemarbete per vecka normalt tillämpas. Placering sker gärna längs Norrlandskusten inom regionen, men även placering via PreZeros kontor i Stockholm kan vara möjlig. Resor kan förekomma några dagar per månad.Publiceringsdatum2026-07-20Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar PreZero med Jefferson Wells. Du blir anställd direkt av PreZero.
Välkommen att skicka in din ansökan genom att klicka på "Ansök" i annonsen. Ansök snarast men inte senare än 2026-08-09. Urval sker löpande, så vänta inte med att visa ditt intresse.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
För slutkandidat genomförs bakgrundskontroll samt kontroll av belastningsregister, innan anställning kan erbjudas.
För ytterligare information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter på Jefferson Wells:
Marjo Carlson, 070-377 06 64, marjo.carlson@jeffersonwells.se
Anne Wegar, 070-95358 80, anne.wegar@jeffersonwells.se
Varmt välkommen med din ansökan!
PreZero strävar mot att främja varje medarbetares professionella utveckling samtidigt som vi stödjer en sund balans mellan arbete och privatliv. Vår företagskultur präglas av en familjär atmosfär och vi känner stolthet över att dela visionen om en mer hållbar morgondag. PreZero Sverige är ett avfalls- och återvinningsföretag som ingår i det internationella miljöbolaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige är vi cirka 1 200 medarbetare på drygt 60 orter. Vi på PreZero ser på mångfald som en av våra största styrkor och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
kanalgatan 77 931 32 Skellefteå (visa karta
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931 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
PreZero Kontakt
Contact
Marjo Carlson marjo.carlson@jeffersonwells.se Jobbnummer
10007075