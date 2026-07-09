Controller | Paroc | Hässleholm
Lernia Bemanning AB / Controllerjobb / Hässleholm Visa alla controllerjobb i Hässleholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige
Vill du kombinera ekonomi med verksamhetsutveckling i en produktionsnära roll? Trivs du med att analysera, förbättra och skapa lönsamhet samtidigt som du arbetar nära produktionen? Nu söker vi en Plant Controller till en av våra kunder i Hässleholm. Sök redan nu och bli en del av ett ledande internationellt företag inom hållbara byggmaterial.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som Plant Controller får du en central roll där du fungerar som ett ekonomiskt stöd till fabrikens verksamhet och ledning. Din vardag präglas av såväl strategiska frågor som dagliga operativa uppgifter. I samarbete med bolagets övriga controllers i Sverige tillför du ekonomisk kompetens till verksamheten i Hässleholm. Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta produktionsnära med dagliga ekonomiska analyser och kalkyler
Ta fram ekonomiska beslutsunderlag till verksamheten
Ansvara för budget-, prognos- och uppföljningsarbete
Delta i månads- och årsbokslut
Analysera nyckeltal, kostnader, investeringar och lönsamhet
Identifiera förbättrings- och utvecklingsområden tillsammans med produktionen
Driva och stötta förändrings- och effektiviseringsarbete
Säkerställa interna kontroller och ekonomisk uppföljning
Presentera ekonomiska analyser och resultat för verksamheten och ledningen
Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse för både ekonomi och produktion. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära och har lätt för att omsätta ekonomiska analyser till konkreta förbättringsförslag. Du är analytisk, strukturerad och drivs av att utveckla verksamheter genom datadrivna beslut.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning, controlling eller motsvarande
Cirka 3–5 års erfarenhet som Controller eller i liknande ekonomifunktion
Erfarenhet av budgetarbete, prognoser, bokslut och ekonomisk uppföljning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper i Excel och affärssystemDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativtagande, analytisk och affärsorienterad. Du har ett starkt eget driv och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i organisationen, samtidigt som du vågar utmana befintliga arbetssätt för att bidra till förbättringar och ökad lönsamhet. Vi ser även gärna att du har ett tekniskt intresse som du kan använda i en producerande miljö.
Meriterande
Erfarenhet från tillverkande industri och produktionsmiljö Om företaget
Vår kund är en del av Owens Corning, en global marknadsledare inom bygg- och isoleringslösningar. Företaget utvecklar och tillverkar högkvalitativa stenullsprodukter med stort fokus på innovation, hållbarhet och säkerhet. I fabriken i Hässleholm arbetar engagerade medarbetare tillsammans för att utveckla verksamheten och skapa långsiktig lönsamhet i en internationell organisation.
Övrig information
Placeringsort: Hässleholm
Arbetstider: Dagtid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning hos kund
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare stella.teherani.jam@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8047624". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Hässleholms Kommun (visa karta
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281 42 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9998569