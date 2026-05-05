Controller på deltid med inriktning ekonomisystem
2026-05-05
Vill du arbeta som controller på deltid i en visstidsanställning på en av Sveriges modernaste myndigheter?
Om jobbet
Ekonomi och verksamhetsstyrningsenheten är en stöd- och expertfunktion för myndighetens ledning och avdelningar med ansvar för såväl verksamhetsstyrning, utvecklings- och portföljstyrning men också betalningsflöden, budget, prognos, uppföljning och utfall. Med dagens föränderliga omvärld behöver vi en ekonomi- och verksamhetsstyrningsfunktion som möjliggör för verksamheten att snabbt analysera, prioritera och agera baserat på goda och väl underbyggda underlag.
I den enheten återfinns gruppen Redovisning, betalning och systemstöd. Gruppen ansvarar för redovisning och bokslut, betalningar och IT-stöd för enhetens ansvarsområden. Gruppen möjliggör en förstärkt verksamhetsdriven ekonomifunktion med hög kvalitet, som bidrar till ökad helhetssyn, och effektivt resursutnyttjande inom myndigheten.
Som controller med inriktning ekonomisystem kommer du ha en viktig roll i implementeringen av vårt nya ekonomisystem Raindance på Pensionsmyndigheten. Du kommer då ingå i den interna projektorganisation som upprättas på Pensionsmyndigheten som består av tvärfunktionella kompetenser där du i din roll kommer ta ett stort ansvar för att säkerställa uppföljningsperspektivet vid implementering av ett nytt ekonomisystem baserat på din tidigare erfarenhet som controller på en statlig myndighet. Vidare kommer dina tidigare erfarenheter vara viktiga för att dokumentera och säkerställa att de komplexa systemstödda och automatiserade processerna i vår ekonomimodell som finns i vårt befintliga ekonomisystem så att det fortsatt kommer fungera effektivt och säkert vid implementeringsarbetet av ett nytt ekonomisystem. Därutöver kommer du med din fleråriga erfarenhet från en projektledarroll för ekonomisystem att bidra till helhetslösningen för myndighetens implementeringsarbete av Raindance.
Du rapporterar till redovisningschefen och arbetsuppgifterna är i huvudsak operativa. Publiceringsdatum2026-05-05Profil
Som person är du är strukturerad, kvalitetsmedveten och analytisk. Du är proaktiv och lösningsorienterad och har en utvecklad förmåga att se helheten, att förstå verksamhetens förutsättningar och kopplingen mellan verksamhet och ekonomisystem. Du är professionell och trygg i din yrkesutövning, är en god kommunikatör samt besitter en mycket god samarbetsförmåga.
Vidare har du ett stort intresse för ekonomisystem och tillhörande regelverk samt IT-system eftersom det mesta av den löpande redovisningen är automatiserad och sker via försystem. Då tempot kan växla är det viktigt att du kan prioritera arbetsuppgifterna, samt att du känner engagemang och ansvarstagande för såväl arbetet som din egen utveckling.
Vi söker dig som har:
relevant akademisk examen alternativt längre dokumenterad arbetslivserfarenhet inom ekonomi.
minst fem års erfarenhet från en controllerroll och ansvarsområden inom statlig verksamhet
minst tre års erfarenhet som förvaltningsledare alternativt produktägare för ett ekonomisystem
minst fem års erfarenhet som projektledare kring ekonomisystem inom statlig verksamhet
minst fem års erfarenhet av ekonomisystemet Agresso
mycket goda kunskaper om statlig redovisning och relevanta regelverk
goda kunskaper i att kommunicera i tal och skrift på svenska
erfarenhet och god kunskap i Excel
erfarenhet av försystem och systemstöd
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en särskild visstidsanställning i form av en timanställning på deltid.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255), https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Kontakt
Nils Stenmark nils.stenmark@pensionsmyndigheten.se 46104542476
