Controller med strategiskt uppdrag till serviceförvaltningen
Malmö kommun / Controllerjobb / Malmö Visa alla controllerjobb i Malmö
2026-04-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261019
Vill du arbeta i en central roll där du bidrar till utveckling, analys och strategisk ekonomistyrning? Vi söker nu en controller som vill vara med och utveckla samt stärka ekonomiavdelningens arbete med budget, uppföljning, analyser och verksamhetsutveckling.
I rollen arbetar du förvaltningsövergripande och bidrar till att säkerställa kvalitet, struktur och långsiktig utveckling inom ekonomiområdet.
Som controller har du en central och samordnande roll i ekonomiavdelningens utvecklings- och analysarbete. Du arbetar både strategiskt och operativt med frågor som rör ekonomistyrning, budget, uppföljning och utveckling av ekonomiska processer.
I uppdraget ingår bland annat att:
Samordna förvaltningsövergripande uppföljningar och analyser
Genomföra och driva kvalificerade utrednings- eller fördjupningsuppdrag
Författa och sammanställa rapporter, utredningar och remissvar
Vidareutveckla arbetssätt och processer inom ekonomi och ekonomistyrning
Samordna arbete kopplat till verksamhetsutveckling inom ekonomiområdet
I rollen kan du även företräda förvaltningen i olika sammanhang, till exempel i arbete med omvärldsbevakning kopplat till regelverk, lagstiftning och ny teknik inom ekonomiområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom det ekonomiska området, eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant (minst 180hp).
Minst tre års erfarenhet av arbete som controller
En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
God digital kompetens
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av samordnande roll, exempelvis som samordnare eller teamledare
Erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete
Vi söker dig som arbetar prestigelöst och har lätt för att samverka med olika roller och funktioner utifrån ett konstruktivt förhållningssätt. För att lyckas i rollen behöver du ha ett strukturerat arbetssätt med tydlig mål- och resultatorientering. Du har god förståelse för ekonomiska processer och ekonomistyrning, liksom en mycket god analytisk förmåga. En stark kommunikativ förmåga är avgörande, liksom förmågan att se helheten.
Du är trygg och stabil i din roll och har lätt för att skapa förtroende och delaktighet.
För att trivas som controller hos oss behöver du ha hög integritet och gott omdöme. Du är strukturerad och analytisk och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta.
Du tar initiativ, driver arbetet framåt och har förmåga att samordna olika uppdrag och processer. En av dina styrkor är att presentera komplex information på ett pedagogiskt och mottagaranpassat sätt. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och är flexibel i ditt arbetssätt. Du har förmåga att omsätta strategier till konkreta handlingar och driva arbetet mot uppsatta mål. Rollen kräver att du kan skapa struktur, se helhetsperspektiv och bidra till långsiktig utveckling.
Vi ser också att du står bakom Malmö stads värdegrund som utgår från förståelse, respekt, engagemang, mod och kreativitet. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Lejla Kazic lejla.kazic@malmo.se Jobbnummer
9873893