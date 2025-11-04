Controller med redovisningskunskaper
2025-11-04
Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren och självgående controller som söker nästa spännande uppdrag? Vi på Randstad Finance söker nu en vass konsult för ett längre föräldravikariat hos Statens Fastighetsverk (SFV) i Stockholm med start nu i december!
Under medarbetares föräldraledighet behöver teamet förstärkning av en driven, självgående controller med redovisningskunskaper. I rollen kommer du främst att arbeta med ett fastighetsområde där du stödjer fastighetschefen i den ekonomiska planeringen, uppföljningen och rapporteringen. Du ansvarar för samordning, rapportering och kvalitetssäkring av fastighetsområdets arbete i samband med budget, prognos och bokslut. I rollen ingår även löpande redovisning som till exempel ombokningar, projektavslut och ekonomiskt stöd till medarbetare i förvaltningen. Resterande tid kommer du att arbete med arbetsuppgifter på Ekonomienheten. Det kan vara översyn av rutiner och lathundar, utreda olika ekonomiska frågor eller stötta i det ekonomiska arbetet centralt. På fastighetsområdet är förvaltningsassistenterna dina närmsta kollegor och på Ekonomienheten finns det flera medarbetare med olika kompetens som stöd. Myndigheten ska byta IT-stödet för fastighetsförvaltning där ekonomerna arbetar tillsammans med förvaltare att göra uppföljning och prognoser.
I rollen som controller kommer du främst att arbeta med ett av SFV:s fastighetsområden där du blir ett viktigt ekonomiskt stöd till fastighetschefen gällande planering, uppföljning och rapportering.
Placering: Huvudkontoret i Stockholm (Sankt Paulsgatan 6). Viss möjlighet till distansarbete kan förekomma efter överenskommelse.
Tidsperiod: December 2025 till september 2026. Möjlighet till förlängning finns t.o.m. februari 2027.
Omfattning: 40 timmar/vecka (100%)
Ansvarsområden
Huvudsakliga ansvarsområden:
Ekonomisk samordning och rapportering: Ansvara för samordning, rapportering och kvalitetssäkring av fastighetsområdets arbete kopplat till budget, prognos och bokslut. Du driver och strukturerar arbetet samt säkerställer att tidplaner hålls.
Löpande Redovisning: Utföra löpande redovisningsuppgifter såsom ombokningar, projektavslut och ge ekonomiskt stöd till medarbetare inom förvaltningen.
Ekonomienheten: Resterande tid ägnas åt varierande uppgifter på Ekonomienheten, exempelvis översyn av rutiner och lathundar, utreda ekonomiska frågor eller stötta i det centrala ekonomiarbetet.
Systembyte: Vara delaktig i bytet av IT-stöd för fastighetsförvaltning, där ekonomer samarbetar med förvaltare kring uppföljning och prognoser.Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen SKA du uppfylla följande krav:
Har en högre ekonomisk utbildning från högskola/universitet.
Minst 3 års erfarenhet av ekonomisk styrning, budgetering och verksamhetsuppföljning.
Tidigare yrkeserfarenhet av att samordna och leda kollegor i samband med budget-, prognos- och bokslutsarbete.
Ha minst 3 års erfarenhet av redovisning och har självständigt genomfört bokslut (avstämningar, ombokningar, periodiseringar, slutredovisat projekt).
Finnas tillgänglig hela uppdraget tidsmässigt inklusive specificerade optioner.
För att vara aktuell för rollen BÖR du även ha:
Minst 3 års erfarenhet av ekonomisystemet Unit4ERP (Agresso) i olika moduler.
Minst 3 års erfarenhet som ekonom inom fastighetsbranschen.
Minst 1 års erfarenhet av fastighetssystemet FAST2 och/eller LEB.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
