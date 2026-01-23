Controller med personalansvar (konsultuppdrag 6 månader deltid)
2026-01-23
Med start efter sommaren 2026 finns ett långtidskonsultuppdrag hos oss i Hägerstens församling, som är en av Svenska kyrkans största församlingar. Vi söker dig som har erfarenhet av personalansvar och är en noggrann ekonom som brinner för uppföljning och att upprätthålla rutiner. Söker du dig till ett konsultuppdrag där du får ägna dig åt analys ena dagen och personalfrågor nästa dag? Då är detta uppdraget. Controlleruppdraget är vitalt för att församlingens administration ska fungera effektivt.
Uppdraget är deltid på 60 % och dina arbetsdagar kommer att vara tisdag, onsdag och torsdag.
Uppdraget innefattar att under en inledande fas ersätta vår nuvarande ordinarie controller som har för avsikt att vara tjänstledig för heltidsstudier fr.o.m. höstterminen 2026.
Om församlingen
Hägerstens församling består av omkring 37.000 medlemmar och här arbetar ca 60 personer i många olika funktioner, allt från präster och diakoner till pedagoger och körledare. Församlingens verksamhet, under ledning av kyrkoherden är organiserad i tre distrikt: Uppenbarelsekyrkan, Gröndal och Mälarhöjden med varsin distriktschef samt en gemensamt Administration under ledning av den administrativa chefen. Administrationen är placerad i Uppenbarelsekyrkan, Hägersten, med närhet till fina promenadområden, restauranger och kollektivtrafik.
Vi vill vara en viktig del i människors liv.
Om personalansvaret
Administrationen är organiserad i två funktioner: Fastighet samt Bokning/Ekonomi, där det här uppdraget ingår. Controllern har personalansvar för Bokning/Ekonomi och rapporterar till den administrativa chefen. Inom Bokning/Ekonomi arbetar duktiga och engagerade medarbetare i form av två administratörer och en ekonomiassistent.
Om arbetsuppgifterna
Detta är ett analytiskt jobb med mycket stor bredd, i form av bl.a. personalansvar, för den som är självgående och vill göra skillnad för människor.
Arbetsuppgifterna består utöver ansvar för bokningens funktion bl.a. av att diverse ekonomirelaterade uppgifter som avtalshantering, avstämning och hantering av månatlig redovisning från extern värdepappersförvaltare, inrapportering till SCB, löpande uppdatering av systemparametrar, backup till löpande bokföring, säkerställande och uppföljning samt dokumentation av förekommande rutiner.
Vidare ägnar du din arbetstid åt att arbetsleda boknings och ekonomipersonalen vilket inkluderar arbetsmiljöansvar, utvecklings- och lönesamtal.
Därutöver ingår ansvar för insamlande och analys av verksamhetsstatistik samt arkivhantering.
Vi söker dig som har högskoleexamina med inriktning redovisning/finansiering och grundläggande kunskaper om vad arbetsgivaransvar innefattar alternativt dokumenterad erfarenhet som vi som arbetsgivare bedömer likvärdig.
Du kommer att arbeta i olika administrativa system (varav en del komplexa) så som boknings och ekonomisystemet Aveny, Teams, SharePoint och statistikprogrammet Visa. Du behöver ha mycket god kunskap i Officepaketet och kunna hantera vardagliga IT- frågor. Därför söker vi dig som har lång erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete och av administrativa system.
Du får gärna vara en enmanskonsult inom redovisning/finansiering som letar ett fast deltidsuppdrag under en avgränsad period samt ha chefserfarenhet av att ha anställd personal.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på revisionsbyrå eller annan mer formell verksamhet med stora krav på noggrannhet, dokumentation och struktur.
Personliga kompetenser
För den här tjänsten krävs att du är driven, noggrann och strukturerad samt har förmåga att uppnå konkreta mål och leverera mätbara resultat. Du ska vara intresserad av arbetsledning och behöver trivas med att ha många arbetsuppgifter på gång samtidigt. Du är effektiv men tummar inte på kvalitén och klarar i din roll att samverka både med medarbetare och chefer.
Du kan planera och driva ditt eget arbete och har förmåga att se vad som behöver göras. Vi värdesätter din förmåga att snabbt sätta dig in i en bredd av arbetsuppgifter.
Vårt erbjudande
En församling är en komplex verksamhet med stor tillgänglighet för allmänheten, en plats för alla åldrar och många skeden i livet. Vi är en långsiktig och stabil arbetsplats med ett viktigt uppdrag. Du kommer att ha många kontaktytor och din arbetsinsats gör verkligen skillnad för människor.
Om uppdraget
Deltid: 60%
Start: 1 september 2026
Sista ansökningsdatum: 25 mars 2026
Ansökan (CV och personligt brev) e-postas till: ansokan.hagersten@svenskakyrkan.se
Övrig information
Matilda Qvarnström, HR-ansvarig (Direkt: 08-685 30 19 Mobil: 0703-80 03 19)
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: ansokan.hagersten@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 252000-0767), https://www.svenskakyrkan.se/hagersten
BÄCKV 34 (visa karta
)
126 09 HÄGERSTEN Arbetsplats
Uppenbarelsekyrkan Kontakt
Administrativ chef
Jobbnummer
