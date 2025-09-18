Controller inom förvaltning till offentlig verksamhet
2025-09-18
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av ekonomisk uppföljning och analys för ett långsiktigt uppdrag som Controller till vår kund som är ett kommunalt bolag inom fastigheter. Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett kommunalt bolag som verkar inom fastigheter och förvaltning. För deras räkning söker vi nu en Controller med fokus på förvaltningssamordning. Vi söker sig som kan börja relativt omgående där uppdraget initialt sträcker sig sex månader men där det på sikt finns goda möjligheter till överrekrytering direkt till vår kund.
Du erbjuds
• Ett långsiktigt uppdrag med goda chanser till fast anställning hos vår kund
• En engagerad konsultchef från Academic Work som kommer stötta och coacha dig under uppdragets gång
• Ett intellektuellt stimulerande uppdrag där du kommer få ett stort eget ansvar för analys, uppföljning och beslutsfattande
Dina arbetsuppgifter
Rollen som Controller kommer primärt fokusera på att samordna ekonomiplaneringen mellan olika avdelningar. Detta innebär att du bland annat kommer att:
• Samla in, analysera och sammanställa information som är avgörande i beslutsfattandet
• Följa upp organisationens resultat och planering med stöd av bolagets andra controllers
• Koordinera och aktivt stödja utvecklingen av organisationens interna processer
• Utveckla och följa upp nyckeltal
• Vara en länk mellan centrala ekonomiavdelningen, ledning och verksamheten som förvaltar fastigheter
• Bidra till att stärka struktur, kvalitet och samordning mellan bolagets operativa avdelningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad högskoleutbildning inom ekonomi eller liknande
• Har erfarenhet av kvalificerat arbete med ekonomisk uppföljning och analys, gärna i en samordnande roll och/eller som Controller
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• Har erfarenhet inom fastighetsförvaltning
• Erfarenhet av AgressoDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, analytisk och ser vikten av att förstå och arbeta nära verksamheten. Din kommunikativa förmåga är utpräglat god såväl som din förmåga att ta initiativ.
Vi söker dig som trivs i samspel med andra och som med din positiva inställning bidrar till ett engagerat arbetsklimat. Samtidigt är du självgående, strukturerad och tydlig med vad som krävs för att nå leveranser med kvalitet och i rätt tid.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
