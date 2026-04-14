Controller inom fastigheter
Controller inom fastigheter
Vill du ha en central och verksamhetsnära roll där du får kombinera analys, struktur och affärsförståelse i ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag? Svenska Hus söker nu en controller där du tillsammans med övriga kollegor ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra vår ekonomiska uppföljning och styrning.
Om rollen som controller
Du blir en del av ett controllerteam om två personer med ett brett ansvar inom fastighets- och objektsbaserad uppföljning. Rollen innebär ett nära samarbete med förvaltning, projektverksamhet och ledning, där du fungerar som ett kvalificerat affärsstöd. Du är processägare för budget- och prognosarbete inom dina områden och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt, systemstöd och beslutsunderlag. Du bidrar både operativt och strategiskt, från löpande analyser och rapportering till utveckling av arbetssätt och systemstöd.
Du utgår från vårt moderna huvudkontor som ligger på Otterhällagatan i centrala Göteborg, där vi är ca 20 personer som arbetar.
Huvudsakliga ansvarsområden
Ansvar för budget- och prognosprocess i samverkan med verksamheten
Analys och förklaring av bokslut
Investeringsuppföljning och affärsstöd till projekt- och förvaltningsverksamheten
Rapportering till ledning och styrelse
Utveckling av BI, processer, besluts- och systemstöd
Vi söker dig som är trygg i controllerrollen och som trivs i en verksamhetsnära miljö där du både får arbeta operativt och bidra strategiskt.
Du har:
Flera års erfarenhet som controller, har du erfarenhet från fastighetsbranschen är det meriterande
God förståelse för fastighetsekonomi och affärslogik
Erfarenhet av budget, prognos och uppföljning
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med stora datamängder
Erfarenhet av BI-verktyg (t.ex. Power BI) och Excel på avancerad nivå
Förmåga att pedagogiskt förklara ekonomiska samband
Högskoleutbildning med ekonomiinriktning
Som person är du strukturerad, analytisk, prestigelös och nyfiken. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva frågor framåt och bidra till utveckling.
Vi erbjuder
En arbetsplats där engagemang, glädje och teamwork skapar en stark gemenskap
Ett självständigt och omväxlande arbete i ett stabilt, privatägt fastighetsbolag
Korta beslutsvägar, stort inflytande och möjlighet att påverka och utveckla processer och arbetssätt
Vår personal är viktig för oss. Vi har kollektivavtal och erbjuder bland annat även flextid, friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsförsäkring.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta vår ekonomichef Måns Johannesson, mans.johannesson@svenskahus.se
.
Observera att vi på grund av GDPR lagstiftningen inte kan ta emot ansökningar via mail.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att höra av dig.
Välkommen till Svenska Hus - vi ser fram emot din ansökan!
Om Svenska Hus
SVENSKA HUS är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag och bedriver verksamhet i landets tre storstadsregioner. Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler i egen regi. Vårt kundfokus är starkt och vi förenar långsiktiga affärsmässiga strategier med ett tydligt hållbarhetstänk. Hyresvärdet uppgår till ca 820 Mkr och fastighetsbeståndets marknadsvärde uppskattas till cirka 10,7 Mdkr. Svenska Hus har 59 medarbetare, huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Mer information om Svenska Hus finns på svenskahus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Hus Service AB
(org.nr 556659-7703)
Otterhällegatan 5a (visa karta
)
403 13 GÖTEBORG Arbetsplats
Svenska Hus AB Jobbnummer
9854587