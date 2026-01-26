Controller inom avdelningen för Barn och Familj Underhållsstöd i Jönköping
Försäkringskassan / Controllerjobb / Jönköping Visa alla controllerjobb i Jönköping
2026-01-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Jönköping
, Nässjö
, Eksjö
, Tranås
, Haninge
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Inom Försäkringskassans avdelning Barn och Familj handläggs underhållsstöd. Området består av 13 enheter, fördelat på tre orter - Jönköping, Göteborg och Lidköping. Vi administrerar och samordnar uppdraget gemensamt vilket ger ett nära samarbete och utbyte, både inom ledningsgruppen och i övriga delar av området. Välkommen till underhållsstöd!
Analyser, ledningsstöd och utvecklingsarbete
I din roll som controller inom Försäkringskassan ansvarar du för att områdeschef och enhetschefer får tillgång till det stöd som krävs för att leda och styra verksamheten. I rollen som controller ingår också att hantera såväl verksamhet som ekonomi och resurser. Det innebär att du ansvarar för analys och tolkning av produktionsflöden, verksamhetsresultat och finansiella resultat inom ansvarsområdet.
Du utgör ett centralt stöd för produktions- och resursstyrning samt bidrar till effektivt resursutnyttjande, exempelvis genom att upprätta produktionsplaner eller flödesanalyser. På Försäkringskassan arbetar vi aktivt med ständiga förbättringar. Du deltar i relevanta forum och nätverk både inom avdelningen och på myndigheten. I arbetet ingår även att ta fram underlag för uppföljning och du bidrar till det lokala utvecklingsarbetet på området där du är ett verksamhetsnära stöd. Du finns med regelbundenhet ute på de lokala orterna för dialog och stöd till team och enheter. Du ingår även i områdets ledningsgrupp. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet och god kunskap om förmånen underhållsstöd och dess processer
• har erfarenhet av att arbeta som controller, inom ekonomi och verksamhetsstyrning
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• arbetar för att nå resultat med hög kvalitet
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta som controller, gärna inom en större myndighet
• har en god förmåga att hantera sifferunderlag, IT - baserade informationskällor och ekonomisystem
• har kunskap om bemanningsplanering och budget
• är proaktiv och van vid förändringsarbete
• har god pedagogisk förmåga
• har goda kunskaper i Excel.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-26Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsorter: Göteborg, Jönköping, Lidköping.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Lena Lymark, 010-111 27 34 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Denise Marica, denise.marica@forsakringskassan.se
, 010-113 45 12 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Fatime Elezi, fatime.elezi@forsakringskassan.se
, 010-117 29 53, Saco-S: Louise Henriksson, louise.henriksson@forsakringskassan.se
, 010-118 40 55, Seko: Johanna Grundström, johanna.grundstrom@forsakringskassan.se
, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9703219