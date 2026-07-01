Controller för avdelningen Gemensamma funktioner
Transportstyrelsen / Controllerjobb / Norrköping Visa alla controllerjobb i Norrköping
2026-07-01
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Har du intresse för samordning, styrning och utveckling och vill vara med och forma en ny funktion i Transportstyrelsens avdelning för Gemensamma funktioner?
Avdelningen Gemensamma funktioner bildades den 1 april 2025 och samlar myndighetens möjliggörande funktioner inom ekonomi, analys, inköp, lokaler, kund, kommunikation, personal och utveckling. Tillsammans stärker vi förutsättningarna för att förstå, omsätta och möta verksamhetens behov av stöd, styrning, samordning och utveckling. I samverkan, med professionalism och innovation, löser vi våra uppdrag till det bästa för verksamheten.
Avdelningen består av cirka 150 medarbetare fördelade på fem enheter.
Vi söker en avdelningscontroller till Gemensamma funktioner som tillsammans med avdelningens ledningsgrupp ska driva och samordna arbetet med vår strategiska planering som ska bidra till avdelningens framdrift och förflyttning mot vår målbild. Ditt ansvar innebär att planera, samordna och följa upp avdelningens ekonomi och verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Du kommer även fungera som ett stöd för avdelningens chefer och medarbetare.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
driva och samordna arbetet med avdelningens verksamhetsplan, budget, uppföljning och prognos
ta fram underlag till bokslut - bokföring och analys
ta fram underlag till tertialrapport - text och analys
ansvara för avdelningens del i årsredovisningen
ta fram och utveckla relevanta mål, mått och mätetal
samordna arbetet med avdelningens arbete med intern styrning och kontroll.
Som controller hos oss kommer du ha ett nära samarbete med övriga controllers i myndigheten för att skapa en effektiv och samverkande arbetsmiljö. Du kommer att ingå i myndighetsövergripande arbetsgrupper och nätverk och samarbeta med andra funktioner inom vår egen avdelning och med liknande uppdrag inom myndigheten.
Du måste ha
akademisk examen inom ekonomi eller annan inriktning som vi anser relevant
aktuell flerårig erfarenhet av att arbeta med kvalificerat ekonomiarbete inom planering, uppföljning och/ eller styrning
aktuell erfarenhet inom verksamhetsutveckling och/eller processarbete
erfarenhet av att leda och samordna frågor på övergripande nivå
erfarenhet från arbete med prognos och analys
god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
arbetat som controller i en kvalificerad organisation
arbetat i affärssystem, exempelvis UBW (f.d. Agresso).
Vi vill att du
självgående, dvs du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv angreppssätt och driver processen vidare
samarbetsorienterad, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser ev konflikter på ett konstruktivt sätt
helhetssyn, dvs du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i ageranden och beslut
analysförmåga, dvs du kan analysera utifrån komplexa uppdrag och därefter dra relevanta slutsatser.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Uppdraget är tillsvidare med placering vid någon av myndighetens verksamhetsorter: Norrköping eller Örebro. Tillträde enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Helen Hellman via e-post helen.hellman@transportstyrelsen.
ST, Jannike Jansson och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-6373.
Vi behöver din ansökan senast den 11 augusti 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
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601 73 NORRKÖPING Jobbnummer
9986320