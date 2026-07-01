Controller finansiell risk
Svenska Kraftnät / Controllerjobb / Sundbyberg Visa alla controllerjobb i Sundbyberg
2026-07-01
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som controller inom finansiell riskhantering erbjuds du ett av Sveriges viktigaste controllerjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Välkommen till Finansavdelningen och enheten Verksamhetsstyrning och risk (VFSV) som stödjer ledningen med innehål, framdrift och uppföljning i arbetet med att klara uppdraget och nå våra mål samt återrapportera till regeringen. Enheten ansvarar för verkets ledningsprocess samt verksamhetsplanering och uppföljning. Inom enheten finns även ansvar för myndighetens finansiella och operativa riskhantering samt övergripande uppföljning av intern styrning och kontroll
Vi behöver kreativa, innovativa förmågor med olika kompetenser – är Du en av dem?
Läs mer om vår arbetsplats här: https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Svenska kraftnäts uppdrag har vuxit beroende av en omfattande utbyggnad av transmissionsnätet samt en förändrad energimarknad. Därav är även finansverksamheten i en utvecklingsfas med hantering av finansiella risker.
Tjänsten innebär arbete med finansiell riskhantering utifrån myndighetens Finanspolicy. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. följande uppgifter;
Utveckling av processer och styrdokument för finansiell riskhantering.
Säkerheter för entreprenader som bankgarantier, försäkringar eller andra lösningar.
Kreditbedömningar och kreditrapporter.
Valutahantering såsom prognostisering och säkring.
Ansvar för de finansiells frågorna kopplade till nätförstärkningslån.
Stöd till verksamheten i finansiella frågor och bedömningar kopplade till anläggningsportföljen.
Deltagande i riskanalyser.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper: Det är viktigt att du är uthållig och flexibel då myndigheten befinner sig i en förändringstid med nya uppgifter och mandat. För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk och kan förstå olika perspektiv. Ser logik och samband i komplex information, förstår konsekvenser av olika handlingsalternativ och har förmågan att se helheten. Viktigt är också att ha en förmåga att bibehålla ett gott humör även vid arbetssituationer som kan innebära ett visst moment av stress. Sist men inte mins har du förmåga att skapa goda relationer och samarbeten och har även god förståelse för hur olika delar i en verksamhet hänger samman och arbetar Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Ekonomiutbildning på universitetsnivå minst motsvarande kandidatexamen.
Du har även:
Minst 5 års erfarenhet av finansiell riskhantering i större koncerner eller myndigheter.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet från:
Arbete med entreprenadförsäkringar.
Utveckling och förvaltning av processer och styrande dokument för finansiell riskhantering.
Energi- och elmarknad.
Vana att facilitera eller delta i riskanalyser.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete när arbetet så tillåter.
Resor kan förekomma i denna tjänst.
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Lena Majlard, rekryterande chef, 010-489 20 22/0708-64 85 45. Lennart Jansson, rekryterare, 010-350 91 49, Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72. Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31.
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsäkerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9986212