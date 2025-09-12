Controller/ekonomihandläggare till Kulturdepartementet
Sekretariatet för ledningsstöd, styrning och internationella frågor, Kulturdepartementet
Är du självgående, strukturerad och trivs med att samarbeta med andra och vill ha bred roll som controller/ekonomihandläggare där både ekonomi och verksamhetsplanering ingår? Vi erbjuder en möjlighet att arbeta med centrala frågor i en omväxlande och händelserik miljö.
Som controller/ekonomihandläggare har du ett brett ansvar för frågor om ekonomi och samordning av verksamhetsplaneringen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
• ta fram budget, regelbundet följa upp ekonomi och verksamhet, göra prognoser, löpande kontrollera och vid behov hantera löpande redovisning.
• samordna departementets verksamhetsplanering och uppföljning av verksamheten
• ansvar för processer och rutiner kring ekonomistyrning, planering och uppföljning samt för att dessa utvecklas och är aktuella.
• stöd i budgetfrågor och uppföljning gällande departementets utredningar samt de utsända kulturråden på utlandsmyndigheter.
Du arbetar nära den administrativa chefen och departementets ekonomiadministratör. Du ger råd och stöd till andra delar av verksamheten och tar fram underlag till den politiska ledningen. Du utgår från Regeringskansliets gemensamma processer för verksamhets- och ekonomistyrning, har intresse för regler och rutiner och kan kommunicera dem på ett tydligt sätt i verksamheten
Sekretariatet för ledningsstöd, styrning och internationella frågor ansvarar för övergripande samordning och utveckling av departementets verksamhet. I uppgifterna ingår bland annat ansvar för departementets verksamhetsplanering, interna ekonomi och uppföljning samt samordning av frågor om myndighetsstyrning, budgetprocessen och internationella frågor.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker en controller/ekonomihandläggare med högskoleutbildning inom ekonomi eller annan likvärdig utbildning. Du har aktuell erfarenhet av relevanta arbetsuppgifter för tjänsten från offentlig verksamhet.
Du har goda kunskaper om ekonomisk redovisning inom offentlig förvaltning och erfarenhet av arbete i ekonomisystem. Du behöver ha goda kunskaper om och är van vid att arbeta i Excel. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Erfarenhet av att arbeta med Unit 4 (Agresso) och av en liknande roll i Regeringskansliet är meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För den här tjänsten behöver du även ha en god analytisk förmåga samt vara strukturerad och noggrann. Du behöver vara självgående, men också ha förmåga att bidra till goda samarbeten och vara lyhörd för verksamhetens behov.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Åsa Finnström, enhetschef, eller Carl Garellick, rekryteringsspecialist. Fackliga kontaktpersoner är Dennis Wiklund (Saco) och Karina Åbom-Engberg (ST). Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.
