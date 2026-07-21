Controller
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Controllerjobb / Örnsköldsvik Visa alla controllerjobb i Örnsköldsvik
2026-07-21
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Metsä Board Husum har investerat stort för framtiden och är en viktig del i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Nu har du möjligheten att stärka verksamheten i en nyckelroll som Senior Controller!
Som Controller med produktionsfokus får du arbeta verksamhetsnära och ta ett stort ansvar för lönsamhet och ekonomisk styrning. Du verkar i en dynamisk och utvecklingsorienterad miljö där din insats är avgörande för verksamhetens framgång
Om rollen
Som Controller får du en central roll i att analysera, följa upp och utveckla verksamhetens ekonomiska resultat. Du arbetar nära produktionen och bidrar med både operativa och strategiska insikter. Du ansvarar för att säkerställa effektiv resursanvändning genom lönsamhetsanalyser och kostnadsuppföljning. Budgetering och löpande prognostisering är centrala delar av ditt arbete, liksom deltagande i bokslutsprocessen för att säkerställa hög kvalitet i de finansiella rapporterna.
Du blir en viktig del i en av våra större funktionsledningsgrupper och arbetar nära nyckelpersoner i organisationen. Rollen innebär även ett aktivt ansvar i att utveckla rutiner och system för att kontinuerligt förbättra ekonomistyrning och rapportering. Du rapporterar till ekonomichef.
Metsä Board är ett börsnoterat bolag, vilket bland annat innebär regelbunden månadsrapportering med tighta deadlines (framför allt första veckan varje månad) och kontinuerligt prognosarbete. Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi och en god förståelse för grunderna i redovisning och ekonomiska processer. För att vara lyckosam i rollen bör du inneha flera års erfarenhet av controlling, gärna i en verksamhetsnära roll och trivas med att arbeta självständigt och i samarbete med andra för att analysera, utveckla och driva ekonomiska processer framåt.
Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, särskilt Excel, är ett krav medan arbetslivserfarenhet från större affärssystem som tex SAP är meriterande.
Som person är du:
Ansvarstagande, strukturerad och noggrann
Analytisk med god förståelse för affärer
Stark kommunikatör och van att hantera flera kontaktytor
Hanterar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Det personliga drivet är en nyckelfaktor för framgång i denna roll.
Vi söker dig som:
Vill vara med och utveckla och förbättra processer och arbetssätt
Drivs av att optimera, effektivisera och höja kvalitet
Är nyfiken och motiveras av att skapa långsiktig förbättring
Varför Metsä Board Husum?
Vi erbjuder en utvecklande roll med stort ansvar i en lärorik arbetsmiljö där du ges goda möjligheter att växa. Hos oss arbetar du nära produktionen och får möjlighet att påverka på riktigt. Du blir en del av en stabil och framtidsorienterad industri.
Är du intresserad av processindustrin finns här alla möjligheter att utvecklas över tid. Så ansöker du
Du ansöker till tjänsten på Onepartnergroup.se genom att lägga in dina ansökningshandlingar i form av cv och personligt brev. Ansökan behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering kommer personlighetstester, bakgrundskontroll och drogtest att förekomma. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mail. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Malin Vedman, VD OnePartnerGroup på 0660-689 602, malin.vedman@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan!
Fackliga kontaktpersoner Unionen: 0663-18469, Ledarna: 0663-18420, Akademikerförbundet/Sveriges ingenjörer: 0663-18192
Om Metsä Board Husum
Vill du jobba med modern teknik och skapa hållbara produkter i framtiden? I så fall kan vi på Metsä Board Husum vara din framtida arbetsgivare. Hos oss jobbar det idag ca 620 medarbetare och vi håller till i Husum ungefär 20 minuter från centrala Örnsköldsvik. Vi gör kartong och massa till en mängd olika kunder, det mesta av vår kartong åker ut i världen och blir till en rad olika produkter – besöker du en taxfree återfinner du vår kartong i flertalet produkter och åker du till exempelvis USA kanske det är just vår kartong som du får i din läsk serverad i på snabbmatsrestaurangen.
På vår fabrik finns det en mängd olika yrkesroller, och möjligheterna att växa är många. - Growth, with a future! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.metsagroup.com/metsaboard/
896 80 HUSUM Arbetsplats
Metsä Board Sverige AB Kontakt
VD
Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se +46703928844 Jobbnummer
10007953