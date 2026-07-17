Controller
Västra Götalandsregionen / Controllerjobb / Borås Visa alla controllerjobb i Borås
2026-07-17
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, Bollebygd
, Svenljunga
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eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Har du en ekonomisk bakgrund och är intresserad av att arbeta brett och verksamhetsnära i en roll där din kompetens och dina intressen tas tillvara på? Vi stärker nu vår ekonomienhet och välkomnar dig att söka tjänsten som controller på SÄS.
Om vår lediga tjänst
I tjänsten ingår varierande arbetsuppgifter och flera ansvarsområden. Du kommer stödja beslutsfattare, dels sjukhusledning, dels på verksamheterna. Du kommer vägleda verksamhetschefer och andra chefer i frågor genom ett proaktivt och coachande förhållningssätt, samt ingå i dess ledningsgrupp. Vidare arbetar du med budget, uppföljning och analys, exempelvis rapportering av verksamhetens resultat. Tillsammans med dina kollegor på enheten arbetar du med att föreslå och genomföra förändringar i processerna vi verkar inom.
Följaktligen kommer du arbeta med regionala och sjukhusövergripande uppdrag och även direkt mot enskilda verksamheter på SÄS.
Vi tar tillvara på din kompetens genom att anpassa tjänsten utefter bakgrund, erfarenhet och intressen.Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
På ekonomienheten arbetar 10 controllers med gemensamma och olika ansvarsområden. För oss är det viktigt att det finns en god teamkänsla och vi arbetar tätt tillsammans i gruppen och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi arbetar nära verksamheten och samarbetar även med andra funktioner på SÄS i olika frågeställningar, projekt och uppdrag.
Ekonomiområdet i VGR har påbörjat ett stort förändringsarbete där alla på enheten kommer vara delaktiga. Vi nätverkar med andra sjukhus inom VGR där en del av utvecklingsarbetet sker.Profil
Vi söker dig som har en högskoleexamen med ekonomisk inriktning och har några års erfarenhet av ekonomiarbete alternativt mångårig arbetslivserfarenhet av liknande tjänst som arbetsgivare bedömer likvärdig.
Som person är du analytisk, initiativtagande och har ett drivande förhållningssätt och kommunicerar på ett pedagogiskt sätt. Du drivs av förändring och utveckling, både för dig själv och andra. Vi arbetar både i team och självständigt vilket gör det viktigt att du har en god social kompetens och samarbetsförmåga, men även klarar av att göra egna prioriteringar. Du behöver kunna växla mellan detaljfrågor och samtidigt ha kvar ett helhetsperspektiv. Du vill vara med och utveckla vården och genom din kompetens aktivt stödja och utmana organisationen för att utveckling ska ske. Rollen kräver att du har en vana vid att arbeta med både operativa och strategiska frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Medarbetarpolicyn ger oss medarbetare stöd och vägledning i att skapa en god och främjande organisationskultur där vi trivs och vill stanna kvar. Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, Stabsområde, Ekonomi Jobbnummer
10004853