Controller
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen / Controllerjobb / Alvesta Visa alla controllerjobb i Alvesta
2026-06-11
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I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.
Tjänsten är placerad vid kommunens Controllerenhet inom Ekonomiavdelningen. Avdelningen bistår kommunen och dess bolag med strategiska ekonomifrågor, redovisning, ekonomisk planering och uppföljning. Här blir du en del av ett teamav tio controllers med en dynamisk mix av olika åldrar och kön, vilket bidrar till en bredd av perspektiv och erfarenheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Vill du ha en roll där din analysförmåga direkt påverkar hur vi utvecklar Alvesta kommun?
Som controller hos oss får du en unik kombination av strategiskt inflytande och operativ frihet. Här får du ansvar och möjlighet att hjälpa våra ledare och förtroendevalda att fatta kloka beslut för framtiden.
Din roll hos oss
Ditt huvudfokus kommer vara att stötta enav kommunens förvaltningar, där du tar plats i ledningsgruppen som en strategisk partner. Du har även ett mindre uppdrag mot ett av våra bolag eller en annan förvaltning, vilket ger dig en bred förståelse för hela kommunkoncernen.
Dina dagar fylls av kvalificerad analys, budgetarbete och prognoser, men också av spännande utrednings- och utvecklingsprojekt. Du är rösten som förklarar det ekonomiska läget i nämnden och ser till att vi arbetar mot våra gemensamma mål med ett skarpt helhetsperspektiv.
Varför ska du välja oss?
• Stor frihet: Vi tror på tillit och det är en del av vår värdegrund. Här får du stora möjligheter att själv planera och strukturera din arbetsdag.
• Nära samarbete: Du blir en del av ett tight och kompetent team på ekonomiavdelningen och jobbar sida vid sida med både verksamhetschefer och controllerchef.
• Påverkan: Dina analyser ligger till grund för hur Alvesta kommun utvecklas.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en rådgivande roll och som har förmågan att se sambandet mellan ekonomi och verksamhetens nytta. Du är en trygg föredragande som kan kommunicera komplex information på ett pedagogiskt sätt.Kvalifikationer
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som tycker om att skapa ordning. Du har en ekonomexamen och har redan hunnit samla på dig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete.
Vi letar efter dig som:
• Är en naturlig problemlösare: Du drivs av att hitta vägar framåt och känner dig snabbt hemma i nya IT-system.
• Kombinerar struktur med driv: Du arbetar metodiskt och trivs med att arbeta mot tydliga deadlines och mål.
• Är en pedagogisk analytiker: Du har förmågan att inte bara analysera siffror, utan också att förklara dem så att andra förstår. Du gör det komplexa enkelt.
• Bygger broar: Genom ditt serviceinriktade sätt och din tydliga kommunikation skapar du förtroende och goda relationer, både med kollegor och externa parter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för oss är det viktigt att du är rätt person på rätt plats.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Det innebär att vi läser ansökningar och kallar intressanta kandidater till intervju löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331241/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Kommun
(org.nr 212000-0639)
342 80 ALVESTA Arbetsplats
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Controllerchef
Erik Karlsson erik.karlsson@alvesta.se 0472-15018 Jobbnummer
9958620