Controller
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.
Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad ekonom, har relevant arbetslivserfarenhet och vill arbeta vid en samisk myndighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar ekonomistyrning, löpande bokföring, budgetuppföljning samt hantering av in- och utbetalningar, skatt, moms, leverantörsreskontra och bokslut.
Du ansvarar för att planera, driva och analysera budget och ekonomiska utfall. Arbetet innefattar prognoser, nyckeltal, balansräkning samt månadsvisa analyser av verksamhetens resultat.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med myndighetens chefer, där du fungerar som ett stöd i att tydliggöra sambanden mellan verksamhet, personal och ekonomi. En viktig del av rollen är att kommunicera dessa samband på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt, så att ekonomin blir ett effektivt verktyg för verksamhetsstyrning.
Du deltar även i förbättrings- och utvecklingsarbete kopplat till strategisk planering och uppföljning, samt i interna kontroller med fokus på vidareutveckling av månadsuppföljning till ledningsgruppen.
I rollen förväntas du självständigt planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten inom ekonomiska processer.KvalifikationerProfil
Du har en ekonomisk utbildning på högskolenivå, gärna med magister- eller masterexamen.
Arbetslivserfarenhet
Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du har praktisk erfarenhet av redovisning, budgetarbete och ekonomisk uppföljning, gärna från en statlig myndighet.
Du har en god analytisk förmåga och kan, utifrån ett helhetsperspektiv, ta fram välgrundade lösningsförslag. Du är en lagspelare som bidrar till ett positivt utvecklingsklimat och tillsammans med dina kollegor skapar en arbetsmiljö som präglas av samarbete och ständiga förbättringar.
Som medarbetare på en samisk arbetsplats förutsätts du ha god kunskap om samisk kultur och samhällsliv. Kunskaper i samiska språk är meriterande.
För att lyckas i rollen som controller är du flexibel, noggrann och kvalitetsmedveten. Du har god struktur i ditt arbete och kan hantera samt prioritera flera parallella arbetsuppgifter utan att förlora överblicken. Rollen ställer också krav på god social kompetens och dokumenterat god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Vi är ett mindre kansli vilket innebär att samarbete mellan funktioner är en viktig del av arbetet.
God datorvana är ett krav. Erfarenhet av Agresso och Visma Proceedo är meriterande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Tjänsten är ett vikariat för en anställd som är tjänstledig.
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320784-2026-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631)
962 24 JOKKMOKK Kontakt
Skolchef
AnnaKarin Länta skolchef@sameskolstyrelsen.se 0971-44204 Jobbnummer
9867738