2022-03-29



Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!Ledningsstaben stödjer hela kommunkoncernen och har en samordnande roll inom funktionerna ekonomi och styrning, HR, kommunikation, upphandling, planering och bemanning, utvecklingsstöd och ärendehantering och utredning.2022-03-29Avdelningen för ekonomi och styrning tillhandahåller stöd och service till samtliga verksamheter i kommunen avseende ekonomi.Vi söker nu en controller till vår controllergrupp som vill vara med och bidra med ständiga förbättringar i Kils kommun. Vi erbjuder ett omväxlande uppdrag som innebär att arbeta tillsammans med andra men även självständigt. Vi är en del av ledningsstödet till kommunens chefer och andra medarbetare.På vår avdelning kommer du jobba tillsammans med ett glatt gäng som arbetar för att ge bra service, hålla ordning och reda och utveckla våra rutiner där alla är delaktiga i utvecklingen. Vi jobbar enligt leanfilosofin med ständiga förbättringar.I din roll kommer du stödja chefer i förvaltningen med att analysera och följa upp resultat. Du ansvarar för budgetering, budgetuppföljning, andra periodiska rapporter, prognoser, lönsamhetsuppföljningar, analyser inom tilldelad verksamhetsområde.I ditt arbete är du delaktig tillsammans med övriga controllers att ta fram riskanalys och åtgärdsförslag när avvikelse förekommer som en del i den interna styrningen och kontrollen.I ditt arbete ingår arbete med kvalificerade utrednings- och utvecklingsprojekt. En viktig del blir analys av ekonomiska nyckeltal, verksamhetsresultat samt utveckling av verksamheternas processerI analysarbetet använder du data från ekonomisystemet och uppgifter från andra källor såsom personalsystem, produktionssystem och uppgifter som hämtas in separat.Du är delaktig i arbetet med delårsrapportering och årsbokslut.Du har minst tre-årig ekonomisk utbildning från universitet eller högskola. Erfarenhet från arbete med liknande arbetsuppgifter är meriterande. Du ska ha goda IT-kunskaper och god vana att arbeta med MS Office.En viktig del i ditt arbete är att presentera och förmedla beslutsunderlag och föreslå förbättringar, vilket kräver god pedagogisk förmåga. Du behärskar det svenska språket och har lätt för att kommunicera i tal och skrift.I ditt arbete som controller krävs det att du har en god analytisk förmåga.Du är van att prioritera och leverera enligt tidplan.Du är strukturerad, flexibel, du har förmågan att arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har ett intresse och förmåga att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2022-04-18Kils kommun, Ledningsstab6483384