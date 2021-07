Controller - Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen - Administratörsjobb i Enköping

Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen / Administratörsjobb / Enköping2021-07-07Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se Kommunledningsförvaltningen är den centrala förvaltningen inom Enköpings kommun. Vi arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och ansvarar för styrning och ledning, samordning, service och stöd till kommunen som helhet.På förvaltningen arbetar cirka 140 medarbetare utifrån målsättningen att Vi ska leda och samordna utvecklingen med fokus på nyttan för de vi är till för.2021-07-07Som controller kommer du att vara delaktig i kommunens arbete att upprätta kommunens och koncernens delårsbokslut och årsbokslut samt att aktivt förbättra analysarbetet inom kommunen. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för budget, prognos och uppföljning av kommunens investeringar och hantera kommunens likviditet. Du kommer även att ansvara för samordningen av kommunens taxor och avgifter samt delta i arbetet med räkenskapssammandraget efter avslutat bokslutsarbete.Det är naturligt att du också är en del av arbetet i olika projekt men också att bidra i arbetet med att ständigt utveckla avdelningens olika processer.Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomisk inriktning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som controller i en större organisation och om du har erfarenhet av kommunal verksamhet. Du ska ha goda kunskaper i Officepaketet, framförallt Excel, och en fördel om du är van att jobba i ekonomisystemet Agresso.Du kan arbeta självständigt och ta ett stort eget ansvar. Du är noggrann utan att tappa helhetsperspektivet och har förmåga att tolka och analysera data och samband. Du har förmåga att hålla deadlines och gillar att utföra uppgifter i stundtals högt tempo. Du tar initiativ till att utveckla arbetet, är flexibel och öppen för förändring.Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-22Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen5851260