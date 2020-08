Controller - Hutchison Ports Sweden AB - Administratörsjobb i Nynäshamn

Hutchison Ports Sweden AB / Administratörsjobb / Nynäshamn2020-08-26Controller - som vill vara med och bygga upp vår nystartade EkonomifunktionContainerterminalen i Norvik, NynäshamnHutchison Ports SwedenI maj 2020 öppnade vår nya containerterminal i Norvik, söder om Stockholm och den drivs av oss - Hutchison Ports Sweden. Du kommer att arbeta i en dynamisk internationell miljö med möjlighet att utveckla och bredda dina kompetenser i ett globalt företag!Arbetet som ControllerDu kommer att ingå i ett team på 3 personer där det finns stor möjlighet att påverka och effektivisera det dagliga arbetet, funktionen rapporterar direkt till CFO.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:Bokslut och rapportering till huvudkontoret i Hong KongDelta i prognoser, budget och uppföljningarDelta i revisionsprocesser såväl löpande som årligenLöpande redovisning och löpande avstämning av resultat respektive balansräkningRegistrering av leverantörsfakturorTa fram underlag för betalningarBackup för faktureringsfunktionen2020-08-26Du har flera års erfarenhet inom redovisning, din analytiska förmåga är mycket god och du har ett affärsmässigt förhållningssätt. För att lyckas i tjänsten är du van att självständigt arbeta med Excel på en avancerad nivå, tyngden i tjänsten ligger på rapportering i Excel. Vi ser gärna att du har goda kunskaper eller stort intresse för att lära dig om den industri vi verkar i då denna roll kräver att man arbetar nära verksamheten. Då tjänsten har många kontaktytor i internationell miljö, krävs att du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.Som person är du är noggrann, driven och har god samarbetsförmåga. Din vilja att lära är avgörande och en hög grad av flexibilitet för att vi tillsammans ska vi bygga en stark organisation.Ansökan.Skicka din ansökan via mail till people.ctn@hutchisonportsstockholm.se , senast 2020-09-21. Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och ber dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt.Ytterligare information lämnas av HR Manager Ellen Thelin 076-023 05 00About Hutchison Ports:Hutchison Ports is one of the key business units operated by the CK Hutchison Group Headquartered in Hong Kong which employs c. 300,000 people across the world. In its own right Hutchison Ports is the largest global operator of container port facilities handling in excess of 80 Million containers per year through 52 ports located in 26 countries.In Sweden, Hutchison Ports have signed a 25 year contract with Stockholms Hamnar to operate the container port under construction in Nynäshamns kommun which is due to open for operations in May 2020. This development will allow the existing container terminal operation to relocate from Frihamnen in central Stockholm thereby releasing prime real estate for future re-development.The facility being constructed at Norvik by Stockholms Hamnar will be capable of handling 500,000 TEU (twenty foot equivalent units) when at capacity and benefits from a direct rail link being built in the terminal and a depth of 16m water alongside a berth of 800m which makes this facility the most capable container terminal in the Baltic Sea. Additionally, it is located just 1.5 nautical miles from the deep water which will also avoid the 40 nautical mile pilotage which is currently the case to access the container terminal Frihamnen.Hutchison Ports bring the best expertise in managing container port operations across the world together with an unrivalled network of shipping line customers that span the globe and when this facility opens it promises to change the game as far as container shipping in the Baltic region is concerned.Sista dag att ansöka är 2020-09-21Hutchison Ports Sweden ABNorvik14945 Nynäshamn5334689