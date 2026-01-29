Controller - verksamhetsstyrning på myndighetsövergripande nivå
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Ekonomiavdelningen består av inköpsenheten samt enheten för redovisning, planering och uppföljning (REPU). REPU består i sin tur av sektionen för ekonomistöd, en central redovisningsfunktion samt nationella controllers med fokus på myndighetsövergripande frågor som bland annat verksamhetsplanering, riskanalyser, intern styrning och kontroll, årsredovisning och finansiella prognoser.
Söker du en strategisk och utvecklande roll med inflytande över styrning och uppföljning på myndighetsnivå? Hos oss får du möjlighet att forma och vidareutveckla arbetssätt som har betydelse för hela organisationen. Om du trivs med förändring och vill påverka arbetssätt i en ledningsnära och strategisk kontext kan detta vara rätt roll för dig!
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du tillsammans med erfarna kollegor ansvarar för myndighetens arbete inom strategisk riskanalys, intern styrning och kontroll samt verksamhetsplanering. Ditt uppdrag är att säkerställa att dessa processer är samordnade och ger ett tillförlitligt beslutsunderlag för myndighetsledningen.
I rollen leder du arbetet med myndighetens strategiska riskanalys och ansvarar för att ta fram och analysera den samlade riskbilden på myndighetsnivå. Du följer utvecklingen av riskerna, fastställer gemensamma ramar och ser till att riskhanteringen är anpassad till verksamhetens mål. Du ansvarar för att analysera och bedöma myndighetens interna styrning och kontroll. Genom systematiska analyser identifierar du brister, risker och förbättringsbehov förenliga med gällande regelverk. Dessutom säkerställer du kopplingen mellan myndighetens mål, risker och uppföljning, och bidrar till strukturerade dialoger och prioriteringar på myndighetsnivå.
Under de kommande åren ingår att leda och genomföra ett antal större myndighetsövergripande utvecklingsuppdrag inom de aktuella processerna. Dessa uppdrag omfattar metodutveckling och gemensamma arbetssätt. Rollen kräver förmåga att driva komplexa utvecklingsarbeten med flera berörda parter, samtidigt som kvalitet, styrbarhet och spårbarhet säkerställs.
Under året förstärks ekonomiavdelningen med utökat operativt stöd till avdelningarna avseende riskanalyser, intern styrning och kontroll samt verksamhetsplanering. Din roll är att utgöra den strategiska och sammanhållande nivån, med ansvar för helhet och kvalitet samt att ge riktning och struktur till det operativa arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och ansvarstagande med förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar gärna initiativ och driver frågor framåt samtidigt som du har gott omdöme och gör väl avväga bedömningar. Du samarbetar väl med andra och kommunicerar på ett tydligt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning inom ekonomi alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Minst tre års erfarenhet av liknande roll på strategisk nivå, där du har arbetat med riskanalyser, intern styrning och kontroll samt verksamhetsplanering
* Minst tre års arbetslivserfarenhet av att driva, utveckla och samordna processer som omfattar många olika delar i en större organisation
* Erfarenhet av att arbeta nära högsta ledningen i en större organisation
* God förmåga att analysera och sammanställa underlag för ledning och beslutsfattande
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Mycket goda kunskaper i Microsoft Office (Excel och Word)
Det är meriterande om du:
* Erfarenhet av arbete med systemstöd för verksamhetsplanering, uppföljning och/eller riskhantering
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
