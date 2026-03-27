Controller - Kommunal verksamhet i Stockholm
2026-03-27
Vi söker en erfaren controller för ett uppdrag inom kommunal verksamhet. Du kommer att ingå i en central ekonomifunktion och arbeta nära verksamhetsansvariga inom ett samhällsutvecklande område.
Uppdraget innebär att ta över arbetsuppgifter från en avgående resurs, säkerställa kontinuitet i ekonomiarbetet samt bidra till stabilitet under en övergångsperiod. Du kommer även att spela en viktig roll i förberedelser inför kommande rapporterings- och planeringscykler. I uppdraget ingår även att analysera befintliga arbetssätt och identifiera möjliga effektiviseringar.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Budget- och prognosarbete
Löpande ekonomisk uppföljning
Delårs- och årsbokslut
Beräkningar och analyser kopplade till avgifter och taxor
Utrednings- och utvecklingsarbete
Framtagande av kalkyler och beslutsunderlag
Löpande dialog med verksamheten
Start: 8 april
Plats: På plats i Stockholmsområdet
Omfattning: Heltid
Anställning: Konsult via SC
DETTA SÖKER VI
Flerårig erfarenhet av arbete som controller inom offentlig sektor
Erfarenhet av budget, prognos, uppföljning och rapportering
Mycket god förmåga att kommunicera och presentera ekonomisk information
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God systemvana och erfarenhet av ekonomisystem
Strukturerad och analytisk
Meriterande
Erfarenhet av arbete med anläggningsredovisning
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och tjänsteskrivelser
I din ansökan ska du tydligt redogöra för hur du uppfyller de krav som efterfrågas i uppdraget. Vi arbetar med löpande urval -skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
112 31 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson info@studentconsulting.com
9825277