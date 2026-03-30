Controller - inriktning ekonomi och kvalitet
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi söker en erfaren controller som ska arbeta med avdelningens ekonomi, ekonomistyrning och verksamhets- och kvalitetsfrågor. Controllerrollen är ett viktigt stöd till ledningen, avdelningens chefer och verksamhet.
Tjänsten är placerad på enhet Staben, avdelning Fordonsinformation. Staben ger stöd till övriga verksamheter inom avdelningen med såväl generell som specifik kompetens och ska inom vissa områden styra, stötta och samordna samt följa upp avdelningens verksamhet. För att trivas hos oss är det därför viktigt att du gillar att samarbeta i team och att hitta lösningar i komplexa frågor. Du ska också vilja utveckla både dig själv, andra och verksamheten samt tycka att det är spännande med varierande arbetsuppgifter och uppdrag som kan omfatta hela avdelningen.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- arbeta både strategiskt och operativt inom avdelningen med bland annat budgetprocesser, ekonomiska analyser, bokslut, uppföljning, avdelningens avgifter och ekonomistyrning
- samordna avdelningens ekonomiarbete tillsammans med vår andra ekonomicontrollers
- delta i controllerarbete med inriktning verksamhet, kvalitet och revisionsfrågor
- stödja avdelningens chefer och ledare i deras ekonomiska ansvar
- medverka i arbetet med uppföljning och rapportering till avdelningsdirektören och centrala funktioner
- medverka i arbetet med att skapa och vidareutveckla rutiner för avdelningens ekonomiarbete
- bidra med ekonomisk kompetens i avdelnings- och myndighetsövergripande projekt och utredningar
- samarbeta med controllers inom avdelningen och på övriga avdelningar på Transportstyrelsen.
Du måste ha
- akademisk examen inom ekonomi eller annan inriktning som vi bedömer relevant
- flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat controllerarbete inom ekonomiområdet
- mycket goda kunskaper i Office-paketet, i synnerhet Excel
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av ekonomistyrning inom offentlig verksamhet (stat, kommun eller landsting)
- erfarenhet av verksamhets- och kvalitetsfrågor
- aktuell erfarenhet av revisionsfrågor, exempelvis från arbete som revisor.
Vi vill att du
- är analytisk och har förmåga att se helheten
- är strukturerad och noggrann genom att du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt
- är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du kan självständigt driva arbetet för att nå uppsatta mål och leveranser
- har en god samarbetsförmåga genom att du arbetar bra med andra människor och är van vid att jobba i team
- är flexibel och har lätt att anpassa dig efter ändrade förutsättningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Charlotta Westerberg, 010-495 65 56 charlotta.westerberg@transportstyrelsen.se
. ST, Cecilia Yttergren och Saco-S, Peter Backe nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-814. Vi behöver din ansökan senast den 20 april 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Fordonsinformation
Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.
Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.
