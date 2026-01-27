Controller - arbeta med avtalsförvaltning, ekonomistyrning och uppföljning
Regeringskansliet / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-01-27
Sektionen för fysisk säkerhet, RK Säkerhet, Förvaltningsavdelningen
Är du en analytisk controller som vill arbeta med planering och uppföljning inom Regeringskansliets säkerhetsavdelning? Är du kvalitetsmedveten och har ett intresse av både verksamhet och siffror? Vi erbjuder dig en central och variationsrik roll med många kontaktytor i en utvecklande och händelserik miljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som controller inom säkerhetsavdelningen och enheten för skydd och bevakning arbetar du huvudsakligen med avtalsförvaltning, upphandlingar, leveransuppföljning och ekonomistyrning samt med uppföljning i både linje- och projektorganisationen.
I rollen ingår:
• Arbete med budgetering, kalkyl- och prognosarbete och kontinuerlig ekonomisk uppföljning av linjeverksamhet och projekt.
• Avtalsförvaltning.
• Ta fram beslutsunderlag, upprätta PM och bereda ärenden.
• Ta fram rapporter om budget, prognoser och utfall.
• Företräda den egna organisationen inom enheten, avdelningen och hela Regeringskansliet, samt samverkan med avdelningens samarbetspartners och leverantörer.
• Delta i arbete med att utveckla arbetsformer och effektiviseringar.
• Stödja chefer och handläggare i avtals-, upphandlings, och ekonomifrågor.
Som controller ingår du i enheten för fysiskt skydd och bevakning, som är en av tre enheter i Säkerhetsavdelningen. Din roll innebär att du även kan komma att arbeta med andra administrativa uppgifter inom enheten och avdelningen, såväl i projekt- som i linjeorganisationen.
Läs mer om vår verksamhet på: www.regeringen.se. Publiceringsdatum2026-01-27Bakgrund
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet som controller i linjeorganisation och/eller i projektorganisation. Du har även erfarenhet av upprättande av avtal, avrop, inköp och offentlig upphandling samt har god kunskap i Excel. Du har även god kunskap i verktyget Unit4 Business World eller motsvarande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ekonomistyrning i offentlig sektor samt om du har erfarenhet av upprättande och uppföljning av tid- och resursplaner. Det är aven meriterande om du har erfarenhet av arbete i organisation som omfattas av verksamhets- och/eller säkerhetsskydd samt om du har kunskaper inom säkerhets- och verksamhetsskydd. Vi ser även det som meriterande om du har utbildning i LOU/LUFS, utbildning i affärs-och/eller entreprenadjuridik samt om du har säkerhetsrelaterad utbildning. Kunskap om projektverktyget Antura är också meriterande.
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift är ett krav. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Vi ser även att du har en förmåga att skapa förtroendefullt samarbete på alla nivåer både internt och externt samt att du värdesätter goda relationer. Gott omdöme är en självklarhet för rollen och du har en stark analytisk förmåga. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på: Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Övrigt
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Patrik Lidström på 08-405 98 88. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 87 83. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17:e februari.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9707572